Entre deux jeux Horizon, Guerrilla Games pourrait bien retravailler sur la licence Killzone

Avec des gens qui peuvent voler ?

Le site avance qu’un projet Killzone, probablement un remaster ou un remake, serait actuellement à l’étude au sein de Guerrilla Games, mais pas que chez eux.

L’équipe derrière les jeux Horizon travaillerait en concert avec un studio externe (et pas un PlayStation Studios) pour donner vie à ce jeu. Il n’est pas impossible que ce studio soit en réalité People Can Fly (Outriders, Bulletstorm), qui a signé un contrat avec PlayStation l’année dernière pour travailler sur une licence du groupe. On ignore quel épisode serait remis au goût du jour pour l’instant, et le projet n’en est qu’à ses balbutiements, ce qui veut dire qu’il pourrait être annulé si Horizon 3 demande trop de travail.

Selon MP1st, Guerrilla Games se concentre d’abord sur Horizon Hunters Gathering le temps de trouver la bonne formule pour ce jeu, avant de basculer éventuellement sur Killzone, qui viendrait quant à lui avant Horizon 3, étant donné qu’il s’agit d’un projet de moindre envergure (et en collaboration avec une équipe externe). À moins que l’ambition ne change étant donné qu’une idée de reboot serait aussi dans les cartons pour ce retour, même si cette hypothèse est moins certaine que le remaster/remake.

Rappelons également que Guerrilla Games disait en avoir terminé avec la licence Killzone et ne semblait plus vouloir travailler dessus. Les deux premiers épisodes de Horizon ont sans doute rapporté bien trop d’argent pour que PlayStation laisse le studio s’éloigner de celle-ci, mais avec un renfort externe, tout est possible.