Malgré des rumeurs de reports, la version PS5 de Forza Horizon 6 est toujours prévue pour cette année

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Contrairement à Fable qui sortira en même temps sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, Forza Horizon 6 prend un peu plus son temps pour débarquer chez la concurrence. Les chiffres ahurissants réalisés par Forza Horizon 5 sur PS5 rendaient ce portage plus qu’évident pour Xbox, mais le constructeur voulait tout de même s’assurer d’avoir l’exclusivité en premier lieu avant de proposer son jeu ailleurs. Il avait tout de même promis que cette version PS5 arriverait avant la fin de l’année, mais puisque celle-ci se rapproche, on comprend pourquoi des rumeurs ont commencé à naître autour d’un report.

Forza Horizon 6 // Source : Playground Games

Une annonce au TGS ?

Cela est d’abord parti du journaliste de The Verge, Tom Warren, qui a déclaré qu’il ne s’attendait plus réellement à ce que la version PS5 de Forza Horizon 6 arrive cette année. Avec Xbox qui n’a pas communiqué depuis un moment sur ce portage et une fin d’année déjà complètement bouchée côté sorties jeux vidéo, voir le constructeur repousser ce portage semble en effet logique.

Cependant, dans un nouveau billet de blog publié hier sur le site officiel du jeu, on nous rappelle bel et bien que la version PS5 de Forza Horizon 6 doit toujours sortir en 2026 :

« Si vous prévoyez de partir à la découverte du Japon sur PlayStation 5, restez à l’affût ! Forza Horizon 6 sortira sur PS5 plus tard cette année, et vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store pour être informé de sa disponibilité. »

Une réponse indirecte à la rumeur donc, qui confirme que pour l’instant, les plans n’ont pas changé. On se rapproche également à grands pas du Tokyo Game Show, un salon important puisque c’est là que le jeu avait été officialisé (car le jeu se déroule au Japon). La nouvelle édition qui se tiendra du 17 au 21 septembre serait donc le moment idéal pour confirmer l’arrivée de ce portage.

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Jaquette de Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Date de sortie : 19/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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