Malgré des rumeurs de reports, la version PS5 de Forza Horizon 6 est toujours prévue pour cette année

Une annonce au TGS ?

Cela est d’abord parti du journaliste de The Verge, Tom Warren, qui a déclaré qu’il ne s’attendait plus réellement à ce que la version PS5 de Forza Horizon 6 arrive cette année. Avec Xbox qui n’a pas communiqué depuis un moment sur ce portage et une fin d’année déjà complètement bouchée côté sorties jeux vidéo, voir le constructeur repousser ce portage semble en effet logique.

Cependant, dans un nouveau billet de blog publié hier sur le site officiel du jeu, on nous rappelle bel et bien que la version PS5 de Forza Horizon 6 doit toujours sortir en 2026 :

« Si vous prévoyez de partir à la découverte du Japon sur PlayStation 5, restez à l’affût ! Forza Horizon 6 sortira sur PS5 plus tard cette année, et vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store pour être informé de sa disponibilité. »

Une réponse indirecte à la rumeur donc, qui confirme que pour l’instant, les plans n’ont pas changé. On se rapproche également à grands pas du Tokyo Game Show, un salon important puisque c’est là que le jeu avait été officialisé (car le jeu se déroule au Japon). La nouvelle édition qui se tiendra du 17 au 21 septembre serait donc le moment idéal pour confirmer l’arrivée de ce portage.