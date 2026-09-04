Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques

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Une partie du public n’est pas contente, et la grogne ne passe pas malgré les semaines. Chaque temps de parole de PlayStation est désormais associé à des tas de commentaires autour de la disparition du format disque, et forcément, le premier State of Play qui a suivi cette annonce de la part du constructeur en a pris pour son grade.

Le logo de PlayStation // Source : Sony

« No disc, no buy »

Même si le State of Play du 3 septembre était franchement oubliable, pour rester sobre, ce n’est sans doute pas pour cette raison que l’émission a reçu de nombreux pouces rouges sur YouTube. En allant faire un tour sur le replay de l’événement, on constate que ce State of Play comptabilise plus de 29 000 dislikes, contre seulement 11 % d’avis positifs. Soit presque deux tiers des réactions qui ne vont pas vraiment dans le sens voulu par Sony, et en jetant un œil sur le chat en direct, on a rapidement compris pourquoi.

Comme le rapporte Eurogamer, la majorité des commentaires s’attaquaient ici à la décision de Sony d’arrêter de produire des jeux sur disques pour ses consoles PlayStation. Le sujet reste plus que clivant aujourd’hui, et le constructeur doit faire face à cette vague de mécontentement sur chacun de ses réseaux sociaux. Dans l’état, on pourrait se dire que ce n’est là qu’une minorité bruyante, dans la mesure où la PS5 et surtout la PS5 Pro se vendent très bien en ce moment, grâce à GTA 6. Mais l’image de PlayStation reste malgré tout écorchée par cette mesure, qui pourrait avoir d’autres impacts sur un plus long terme.

En dehors de la question du disque, une armada de fans de Destiny sont également venus demander un Destiny 3 qui ne devrait pas arriver de sitôt, s’il existe un jour. Bungie est actuellement en grande difficulté et a licencié des centaines de personnes, pour se concentrer sur Marathon et d’autres projets encore non-annoncés.

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