The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes

Deux bons résultats avec des problématiques différentes

Rebel Wolves et Capcom sont fiers d’annoncer que leurs titres respectifs ont atteint la barre du million d’exemplaires vendus. Dans le cas de The Blood of Dawnwalker, la prouesse est d’autant plus remarquable étant donné qu’il s’agit là d’une nouvelle licence pour un studio qui est lui aussi tout neuf, même s’il est composé de vétérans de CD Projekt Red. Et Rebel Wolves a absolument besoin que ce premier épisode parvienne à remplir ses objectifs de ventes (encore inconnus), dans la mesure où il table déjà sur la suite de la saga, annoncée même avant la sortie du jeu.

Pour Capcom, il était plutôt question de déterrer une licence qui n’avait plus eu droit à un nouvel épisode depuis trop longtemps. Comme souvent, l’éditeur japonais a su attirer du monde et se retrouve avec un nouveau succès à ajouter à une très longue liste. Onimusha: Way of the Sword parvient même à faire en sorte que la saga Onimusha puisse maintenant dépasser les 10 millions de ventes.

On notera d’ailleurs que le communiqué de presse de l’éditeur mentionne que Capcom souhaite plus que jamais « réactiver des licences qui n’ont pas connu de nouveaux épisodes récemment ». Est-ce que, « récemment », ça compte aussi pour les licences qui ont sorti un épisode en 2019 ? On demande pour un ami aux cheveux blancs.