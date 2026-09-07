Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)
Le fameux mois infernal de septembre 2026 a commencé et il a déjà frappé plutôt fort avec Onimusha: Way of the Sword et The Blood of Dawnwalker. Et avant de remettre le couvert dans une semaine avec d’autres gros noms du marché, celle qui commence marque une sorte de temps mort, malgré quelques titres à noter.
Les sorties de la semaine
Semaine plus calme donc pour les sorties jeux vidéo de cette semaine du 7 septembre. Déjà l’une des stars du roster de Dead by Daylight, Michael Myers revient dans son propre jeu, toujours avec du multi asymétrique mais aussi un mode solo dans la peau du tueur d’Haddonfield. Le jeu de survie Valheim, en early access depuis plus de cinq ans, va enfin connaître sa sortie en 1.0, et Hot Wheels lance ce 10 septembre sa formule en monde ouvert avec Infinite Rush.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
8 septembre
- Bus Simulator 27 (PC, PS5, Xbox Series)
- Halloween: The Game (PC, PS5, Xbox Series)
- Honeycomb: The World Beyond (PC, PS5, Xbox Series)
- Ova Magica (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch 2)
- Mewgenics (PS5, Xbox Series, Switch 2)
9 septembre
- Valheim (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Barbarian Saga: The Beastmaster (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
10 septembre
- Hot Wheels Infinite Rush (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Screenbound (PC, PS5, Xbox Series)
- BrokenLore: Don’t Lie (PC, PS5, Xbox Series)
- Wardogs (PC)
- The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline (PC, PS5, Xbox Series)
- Ex Sanguis (PC, accès anticipé)
11 septembre
- NHL 27 (PS5, Xbox Series)