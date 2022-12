Vampire Survivors

Vampire Survivors est un roguelite développé et édité par Poncle. Le soft est développé par Luca Galante en 2020, il connait une explosion de popularité après avoir été diffusé par des créateurs de contenu. Il s'agit d'un jeu de survie dans lequel vous devez massacrer des hordes de monstres en faisant différents choix. Vous contrôler principalement les déplacements, les tirs sont automatiques. Le but est de ramasser des gemmes d'EXP laissés par les ennemis morts pour améliorer les équipements. Son principe ultra addictif et son faible prix lui ont permis d'être très bien accueilli par les joueurs et la presse.