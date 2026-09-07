Emmanuel Macron annonce la création d’un Festival international du jeu vidéo en France

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Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, nous avons régulièrement droit à des prises de parole du président de la République concernant le secteur du jeu vidéo en France. À l’occasion du Sommet Lumière à Saint-Paul-de-Vence, Emmanuel Macron a annoncé aujourd’hui la création d’un Festival international du jeu vidéo. L’ambition affichée est d’en faire un événement d’envergure mondiale, réunissant aussi bien les créateurs et les acteurs de l’industrie que les joueurs. Vraie bonne idée ou simple manœuvre politique pour séduire les gamers ?

Emmanuel Macron - @Philippe Magoni/AP
Emmanuel Macron - @Philippe Magoni/AP

Le MEvent ?

L’annonce a été faite à Saint-Paul-de-Vence durant le Sommet Lumière, coprésidé par Emmanuel Macron et le président sud-coréen Lee Jae-myung. Dans son discours, Emmanuel Macron a défendu la place du jeu vidéo parmi les principales formes de création contemporaines, au même titre que d’autres industries culturelles comme le cinéma. Le président de la République estime notamment que le médium doit intégrer pleinement l’exception culturelle française.

Je considère très profondément que le jeu vidéo fait partie de notre culture et doit faire partie, d’ailleurs, de l’exception culturelle française, comme nous avons su le faire pour le cinéma et toutes les créations. Alors nous créerons un Festival International du jeu vidéo pensé dès l’origine comme un grand rendez-vous mondial de la création, de l’innovation, des joueurs et de l’industrie. Les grands succès mondiaux français de jeux vidéo rappellent cette fécondité, cette création, cette créativité, ce qui est aussi une industrie. Il nous faut davantage le mettre à l’honneur et réussir à emporter justement l’adhésion de tous.

L’Élysée n’a cependant fourni aucune information concrète pour le moment, comme la date ou le lieu de ce festival. On ignore également quelle forme exacte prendra l’événement et s’il sera principalement destiné au grand public, aux professionnels ou bien aux deux à la fois. Sachant que la Paris Games Week existe déjà dans le paysage français, il y a un risque que l’événement fasse en quelque sorte doublon.

La France et la Corée du Sud ont également annoncé un Partenariat Lumière doté d’un milliard d’euros sur cinq ans, destiné plus largement à soutenir les secteurs de l’image et la souveraineté culturelle. Aucun montant spécifique n’a en revanche été annoncé concernant l’industrie du jeu vidéo français.

Difficile de ne pas se montrer critique vis-à-vis de cette annonce, qui aurait éventuellement pu être l’occasion d’apporter des réponses aux difficultés que traversent actuellement les studios français, comme les anciens studios sous l’égide de Nacon ou encore Dont’Nod. De plus, la dernière sortie du président de la République sur la question de l’impact des jeux vidéo et de la violence sur les jeunes est restée en travers de la gorge d’une grande partie des joueurs et des joueuses.

On soupçonne également un brin d’opportunisme dans cette prise de parole à l’approche des élections présidentielles. En effet, l’actualité autour du jeu vidéo est particulièrement chargée, avec en tête GTA VI, qui touche largement le grand public et s’annonce comme l’une des sorties culturelles de la décennie.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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