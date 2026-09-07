Emmanuel Macron annonce la création d’un Festival international du jeu vidéo en France

Le MEvent ?

L’annonce a été faite à Saint-Paul-de-Vence durant le Sommet Lumière, coprésidé par Emmanuel Macron et le président sud-coréen Lee Jae-myung. Dans son discours, Emmanuel Macron a défendu la place du jeu vidéo parmi les principales formes de création contemporaines, au même titre que d’autres industries culturelles comme le cinéma. Le président de la République estime notamment que le médium doit intégrer pleinement l’exception culturelle française.

Je considère très profondément que le jeu vidéo fait partie de notre culture et doit faire partie, d’ailleurs, de l’exception culturelle française, comme nous avons su le faire pour le cinéma et toutes les créations. Alors nous créerons un Festival International du jeu vidéo pensé dès l’origine comme un grand rendez-vous mondial de la création, de l’innovation, des joueurs et de l’industrie. Les grands succès mondiaux français de jeux vidéo rappellent cette fécondité, cette création, cette créativité, ce qui est aussi une industrie. Il nous faut davantage le mettre à l’honneur et réussir à emporter justement l’adhésion de tous.

L’Élysée n’a cependant fourni aucune information concrète pour le moment, comme la date ou le lieu de ce festival. On ignore également quelle forme exacte prendra l’événement et s’il sera principalement destiné au grand public, aux professionnels ou bien aux deux à la fois. Sachant que la Paris Games Week existe déjà dans le paysage français, il y a un risque que l’événement fasse en quelque sorte doublon.

Parce que les jeux vidéo font partie de notre culture, nous allons créer un festival international du jeu vidéo. pic.twitter.com/45g7UYfOzk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2026

La France et la Corée du Sud ont également annoncé un Partenariat Lumière doté d’un milliard d’euros sur cinq ans, destiné plus largement à soutenir les secteurs de l’image et la souveraineté culturelle. Aucun montant spécifique n’a en revanche été annoncé concernant l’industrie du jeu vidéo français.

Difficile de ne pas se montrer critique vis-à-vis de cette annonce, qui aurait éventuellement pu être l’occasion d’apporter des réponses aux difficultés que traversent actuellement les studios français, comme les anciens studios sous l’égide de Nacon ou encore Dont’Nod. De plus, la dernière sortie du président de la République sur la question de l’impact des jeux vidéo et de la violence sur les jeunes est restée en travers de la gorge d’une grande partie des joueurs et des joueuses.

On soupçonne également un brin d’opportunisme dans cette prise de parole à l’approche des élections présidentielles. En effet, l’actualité autour du jeu vidéo est particulièrement chargée, avec en tête GTA VI, qui touche largement le grand public et s’annonce comme l’une des sorties culturelles de la décennie.