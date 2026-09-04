Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes

Pleins d’infos sur le récit, le lore et le gameplay

Présenté par l’acteur japonais Atsushi Abe (Toma Kamijo dans A Certain Magical Index et A Certain Scientific Railgun) et la seiyū Yui Ishikawa (Mikasa dans L’Attaque des Titans, 2B dans Nier: Automata Ver1.1a), qui doubleront respectivement l’avatar masculin et féminin que nous contrôlerons in-game, ce showcase s’est d’abord attardé sur l’histoire et l’univers dans lequel ce titre nous plongera. Etant donné qu’il s’agit d’un remake du jeu commercialisé initialement au début des années 2010 sur PSP, il nous emmènera à nouveau dans un futur proche où la Guerre du Saint Graal a pris place sur la Lune. Plus précisément, elle est désormais organisée par un superordinateur, le Moon Cell Automaton, au sein d’un monde numérique appelé SE.RA.PH. Dedans, 128 Masters y livrent un combat sans merci jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul survivant ou une seule survivante, celui ou celle-ci gagnant ainsi le droit de se voir exaucer n’importe quel souhait.

Nous incarnerons un ou une de ces candidat(e)s, qui aura toutefois la « particularité » d’être amnésique et donc ne se rappellera pas les raisons qui l’ont poussé(e) à se lancer dans cette quête du Saint Graal. Malgré tout, nous devrons participer à ce conflit, qui nous fera croiser la route d’autres Masters susceptibles de s’allier temporairement à nous ou juste nous défier le moment venu. Parmi eux, nous avons eu la confirmation qu’il y aura notamment Rin Tosaka et Shinji Mato, deux têtes bien connues des fans de la franchise Fate. A noter que Kirei Kotomine et Sakura Mato seront aussi présents mais en tant que simples PNJ et, à priori, dans des rôles très secondaires.

Dans le but de passer les obstacles divers et variés qui nous attendent, nous aurons le choix de nous lier à un Servant, un héros ou une héroïne issu(e) de l’histoire humaine, parmi trois au choix et nommé directement par sa classe : Saber, Archer ou Caster. Concernant le premier, il s’agira d’une épéiste simple à diriger au combat et capable d’enflammer ses ennemis. De la même façon que dans Fate/Stay Night, Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works, et Fate/Stay Night: Heaven’s Feel, Archer, lui, sera un combattant polyvalent et en mesure de déclencher des combos dévastateurs grâce à ses différentes armes. Quant à Caster, sa prise en main se voudra moins accessible car exploiter son plein potentiel prendra un certain temps et nécessitera d’optimiser constamment notre deck de cartes.

La vidéo a également partagé quelques explications supplémentaires au sujet de la boucle de gameplay. Concrètement, la progression se déroulera par cycles de sept jours. Au cours de chacun d’eux, nous nous verrons attribuer un adversaire à vaincre pour avancer dans le conflit. Pendant les six premiers jours, nous serons libres d’arpenter un donjon, en vue de renforcer la puissance de notre Servant, dénicher de précieuses informations sur nos opposants, et acquérir des ressources à dépenser afin d’améliorer nos Cartes de Commandement et obtenir des objets utiles pour les défis à venir. Puis, le dernier jour, il sera temps de nous mesurer au duo ennemi qui nous a été assigné.

Pour finir, sachez que la présentation nous a aussi permis d’en apprendre plus sur le système de combats qui a été entièrement repensé pour ce remake rappelons-le. Un peu à la manière de ceux proposés dans d’autres deckbuilder, tels que les Slay the Spire, mais en 3D ici, ils seront au tour par tour et nous laisseront jouer autant de cartes que nous voulons, en fonction du nombre de Points d’Action maximum (abrégés PA en jeu) que nous sommes autorisés à dépenser lors du tour en cours. Chaque carte sera dotée de ses propres caractéristiques (attaque unique, dégâts de zone…), aura vocation à être utilisée dans un cadre offensif, défensif, ou « spécial », et sera susceptible de nous couter aucun, un ou plusieurs PA.

Rendez-vous le 28 janvier 2027 pour découvrir Fate/EXTRA Record sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si vous avez l’occasion de vous rendre au Japon entre les 17 et 21 septembre prochains, notez que le JRPG de Type-Moon sera jouable pendant le Tokyo Game Show, sur le stand Aniplex.