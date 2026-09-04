Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé

Craftopia passe à la vitesse 1.0

À l’origine, Craftopia n’était qu’un petit projet qui germait dans la tête d’un groupe d’amis, pour finalement voir le jour en accès anticipé sur Steam en 2020. Rappelons qu’il s’agit d’un jeu multijoueur mêlant action et survie dans un vaste monde ouvert, où les joueurs peuvent s’adonner à la chasse, l’agriculture et à la construction, mais aussi prendre part à des combats nerveux et dynamiques.

Une expérience qui ne cesse d’évoluer au fil de diverses mises à jour, Pocketpair profitant alors de ce sixième anniversaire pour annoncer son arrivée en version 1.0 via un billet publié sur Steam, avec une fenêtre de sortie entrouverte sur un vague 2027, sans plus de précision pour le moment. Si certains diront qu’il était temps, le studio reste conscient que leur communication autour du jeu n’était pas toujours « à la hauteur », et notamment à cause d’un certain Palworld…

Depuis la sortie de Palworld en particulier, certains joueurs de Craftopia ont eu le sentiment – tout à fait compréhensible – que le jeu recevait moins d’attention. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour avoir donné cette impression.

Une version aboutie, même sur Xbox (ou presque)

Mais revenons à la version 1.0 de Craftopia. Car, dans ce même billet publié sur Steam, on apprend également que le studio compte avant tout mettre l’accent sur « l’optimisation et le peaufinage de l’expérience actuelle, la résolution des problèmes persistants » plutôt que de multiplier des ajouts de contenu. Tout cela dans le but de proposer un jeu « aussi agréable et abouti que possible ». Ce qui ne signifie pas pour autant que le jeu n’aura rien de nouveau à proposer :

Du nouveau contenu accompagnera bien la version 1.0, et nous communiquerons davantage de détails à ce sujet ultérieurement.

Côté consoles, si la version 1.0 de Craftopia sera bel et bien disponible sur Xbox Series en même temps que sur PC via Steam en 2027, ce ne sera pas le cas sur Xbox One. En effet, faute d’avoir « réussi à atteindre un niveau de performance et de stabilité satisfaisant », Pocketpair a tout bonnement décidé de mettre un terme au développement sur cette plateforme d’ancienne génération.

Il ne reste donc plus qu’à prendre notre mal en patience en attendant d’en savoir davantage sur cette version 1.0, dont la date de sortie précise reste encore inconnue. Rendez-vous en 2027 donc !