Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé

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Craftopia souffle aujourd’hui sa sixième bougie. Six ans déjà que le jeu d’action et de survie en monde ouvert de Pocketpair est disponible en accès anticipé. Six années rythmées par de nombreuses mises à jour, correctifs et autres améliorations… Mais ce sixième anniversaire sonne surtout l’heure pour le studio japonais d’annoncer que le titre arrivera enfin dans sa version 1.0 en 2027.

Craftopia // Source : Pocketpair

Craftopia passe à la vitesse 1.0

À l’origine, Craftopia n’était qu’un petit projet qui germait dans la tête d’un groupe d’amis, pour finalement voir le jour en accès anticipé sur Steam en 2020. Rappelons qu’il s’agit d’un jeu multijoueur mêlant action et survie dans un vaste monde ouvert, où les joueurs peuvent s’adonner à la chasse, l’agriculture et à la construction, mais aussi prendre part à des combats nerveux et dynamiques.

Une expérience qui ne cesse d’évoluer au fil de diverses mises à jour, Pocketpair profitant alors de ce sixième anniversaire pour annoncer son arrivée en version 1.0 via un billet publié sur Steam, avec une fenêtre de sortie entrouverte sur un vague 2027, sans plus de précision pour le moment. Si certains diront qu’il était temps, le studio reste conscient que leur communication autour du jeu n’était pas toujours « à la hauteur », et notamment à cause d’un certain Palworld

Depuis la sortie de Palworld en particulier, certains joueurs de Craftopia ont eu le sentiment – tout à fait compréhensible – que le jeu recevait moins d’attention. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour avoir donné cette impression.

Une version aboutie, même sur Xbox (ou presque)

Mais revenons à la version 1.0 de Craftopia. Car, dans ce même billet publié sur Steam, on apprend également que le studio compte avant tout mettre l’accent sur « l’optimisation et le peaufinage de l’expérience actuelle, la résolution des problèmes persistants » plutôt que de multiplier des ajouts de contenu. Tout cela dans le but de proposer un jeu « aussi agréable et abouti que possible ». Ce qui ne signifie pas pour autant que le jeu n’aura rien de nouveau à proposer :

Du nouveau contenu accompagnera bien la version 1.0, et nous communiquerons davantage de détails à ce sujet ultérieurement.

Côté consoles, si la version 1.0 de Craftopia sera bel et bien disponible sur Xbox Series en même temps que sur PC via Steam en 2027, ce ne sera pas le cas sur Xbox One. En effet, faute d’avoir « réussi à atteindre un niveau de performance et de stabilité satisfaisant », Pocketpair a tout bonnement décidé de mettre un terme au développement sur cette plateforme d’ancienne génération.

Il ne reste donc plus qu’à prendre notre mal en patience en attendant d’en savoir davantage sur cette version 1.0, dont la date de sortie précise reste encore inconnue. Rendez-vous en 2027 donc !

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Jaquette de Craftopia
Craftopia
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Date de sortie : 30/09/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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