Le DLSS 5 demande beaucoup de sacrifices sur le framerate pour l’instant selon certains experts

La lumière aux dépens de la fluidité

Après quelques tests sur NBA 2K27 avec une carte graphique GeForce RTX 5090, soit un composant qui vaut une petite fortune, Digital Foundry (via Eurogamer) a remarqué que l’utilisation du DLSS entraînait une grande perte de fluidité en jeu. Sans elle, NBA 2K27 tournait dans sa configuration Ultra 4K à environ 128 images par seconde. En l’activant, il fallait sacrifier la moitié des FPS pour en arriver à 62 images par seconde. Autre test, cette fois-ci sur une RTX 5060 en 1080p (et en Ultra), où le framerate est passé de 72 à 42 images par seconde.

Une sacrée perte pour de meilleurs éclairages, même si le DLSS 5 ne se résume pas qu’à cela. Dans la vidéo, John Linneman explique d’ailleurs que le rendu de ces lumières est bien plus maîtrisé que ce que l’on a pu voir lors de la première présentation de la technologie, qui faisait apparaître des puits de lumières n’importe où. Pour autant, il estime que le coût à payer côté performances est sacrément élevé pour le gain de rendu obtenu.

Gageons que Nvidia a encore le temps d’améliorer sa technologie afin qu’elle soit moins énergivore, même si de toute manière, son utilisation reste marginale pendant encore un moment dans la mesure où tout le monde ne peut pas s’offrir une carte RTX 50, surtout dans cette économie.