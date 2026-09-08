Le DLSS 5 demande beaucoup de sacrifices sur le framerate pour l’instant selon certains experts

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La technologie DLSS 5 a fait couler beaucoup d’encre suite à une présentation ratée, qui a laissé penser qu’elle allait dénaturer la plupart des directions artistiques à grands coups d’IA dans tous les sens. Dans les faits, c’est un peu moins le cas même si des problématiques de rendu restent mises en lumière. NBA 2K27 est le premier jeu sur lequel on peut véritablement analyser cette nouveauté, et Digital Foundry a remarqué un autre souci majeur qui pourrait nous freiner à activer le DLSS 5.

NBA 2K27 // Source : 2K

La lumière aux dépens de la fluidité

Après quelques tests sur NBA 2K27 avec une carte graphique GeForce RTX 5090, soit un composant qui vaut une petite fortune, Digital Foundry (via Eurogamer) a remarqué que l’utilisation du DLSS entraînait une grande perte de fluidité en jeu. Sans elle, NBA 2K27 tournait dans sa configuration Ultra 4K à environ 128 images par seconde. En l’activant, il fallait sacrifier la moitié des FPS pour en arriver à 62 images par seconde. Autre test, cette fois-ci sur une RTX 5060 en 1080p (et en Ultra), où le framerate est passé de 72 à 42 images par seconde.

Une sacrée perte pour de meilleurs éclairages, même si le DLSS 5 ne se résume pas qu’à cela. Dans la vidéo, John Linneman explique d’ailleurs que le rendu de ces lumières est bien plus maîtrisé que ce que l’on a pu voir lors de la première présentation de la technologie, qui faisait apparaître des puits de lumières n’importe où. Pour autant, il estime que le coût à payer côté performances est sacrément élevé pour le gain de rendu obtenu.

Gageons que Nvidia a encore le temps d’améliorer sa technologie afin qu’elle soit moins énergivore, même si de toute manière, son utilisation reste marginale pendant encore un moment dans la mesure où tout le monde ne peut pas s’offrir une carte RTX 50, surtout dans cette économie.

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Jaquette de NBA 2K27
NBA 2K27
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Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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