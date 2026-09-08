The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version

Toutes les nouveautés de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Vous voyez, toutes ces vidéos de fans qui s’extasiaient à l’idée de refaire Ocarina of Time sur Unreal Engine 5 avec un rendu réaliste ? Eh bien, Nintendo avait la même envie. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ressemble à s’y méprendre à certains fanmades, ce qui n’est pas forcément un compliment. Pour ne pas se montrer totalement aigri, on peut avouer que la première ville permet de mieux mettre en valeur cette nouvelle direction artistique, mais l’ensemble est peut-être un peu plus générique que ce que l’on aurait pu attendre d’un jeu Zelda.

En dehors de ce nouveau look discutable qui fonctionne mieux à certains endroits que d’autres (la bande-annonce de fin est nettement plus alléchante), ce remake aura évidemment droit à quelques changements pour rendre l’expérience plus agréable.

Pour résumer plus simplement tout ce que l’on voit à l’écran, voici les principales nouveautés de ce remake de Zelda: Ocarina of Time :

Link peut désormais sauter manuellement , au lieu de sauter automatiquement devant

, au lieu de sauter automatiquement devant La caméra n’est plus fixe et peut être bougée n’importe quand

et peut être bougée n’importe quand Les dialogues seront doublés , et une VF est bien au programme

, et une VF est bien au programme Le cycle jour/nuit fonctionne désormais partout , même en ville

, même en ville Vous pouvez désormais sprinter après avoir effectué une roulade (plutôt que d’enchaîner ces dernières)

après avoir effectué une roulade (plutôt que d’enchaîner ces dernières) Le motion control sera activé pour viser avec le gyroscope

Il y aura toujours des temps de chargement entre les zones, le remake ne passant pas en monde ouvert

Une grande tapisserie dans les menus vous en apprendra plus sur le lore et servira de journal de quêtes pour vous aider à vous repérer dans les objectifs

Vous pouvez utiliser le micro de la Switch 2 pour fredonner des airs d’ocarina qui seront ensuite joués dans le jeu

Quand sortira The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ?

Ce Nintendo Direct a aussi été l’occasion de confirmer que le jeu sortira bien à la fin de l’année. Nintendo est bien l’un des seuls à ne pas avoir peur de la concurrence d’un certain GTA 6, ce qui peut se comprendre dans la mesure où les deux ne visent pas du tout la même cible, du moins pas directement.

C’est pourquoi The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira le 5 novembre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ci-dessous, vous pouvez voir la jaquette du jeu.