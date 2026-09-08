The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version

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Le gros focus (et seul intérêt ?) du Nintendo Direct consacré aux 40 ans de Zelda aura été sans surprise le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui a dévoilé ses premières images de gameplay. Une présentation qui a permis de découvrir la forêt Kokiri et ses alentours pendant quelques minutes, et nul doute que la direction artistique de cette nouvelle mouture va diviser.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake // Source : Nintendo

Toutes les nouveautés de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Vous voyez, toutes ces vidéos de fans qui s’extasiaient à l’idée de refaire Ocarina of Time sur Unreal Engine 5 avec un rendu réaliste ? Eh bien, Nintendo avait la même envie. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ressemble à s’y méprendre à certains fanmades, ce qui n’est pas forcément un compliment. Pour ne pas se montrer totalement aigri, on peut avouer que la première ville permet de mieux mettre en valeur cette nouvelle direction artistique, mais l’ensemble est peut-être un peu plus générique que ce que l’on aurait pu attendre d’un jeu Zelda.

En dehors de ce nouveau look discutable qui fonctionne mieux à certains endroits que d’autres (la bande-annonce de fin est nettement plus alléchante), ce remake aura évidemment droit à quelques changements pour rendre l’expérience plus agréable.

Pour résumer plus simplement tout ce que l’on voit à l’écran, voici les principales nouveautés de ce remake de Zelda: Ocarina of Time :

  • Link peut désormais sauter manuellement, au lieu de sauter automatiquement devant
  • La caméra n’est plus fixe et peut être bougée n’importe quand
  • Les dialogues seront doublés, et une VF est bien au programme
  • Le cycle jour/nuit fonctionne désormais partout, même en ville
  • Vous pouvez désormais sprinter après avoir effectué une roulade (plutôt que d’enchaîner ces dernières)
  • Le motion control sera activé pour viser avec le gyroscope
  • Il y aura toujours des temps de chargement entre les zones, le remake ne passant pas en monde ouvert
  • Une grande tapisserie dans les menus vous en apprendra plus sur le lore et servira de journal de quêtes pour vous aider à vous repérer dans les objectifs
  • Vous pouvez utiliser le micro de la Switch 2 pour fredonner des airs d’ocarina qui seront ensuite joués dans le jeu

Quand sortira The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ?

Ce Nintendo Direct a aussi été l’occasion de confirmer que le jeu sortira bien à la fin de l’année. Nintendo est bien l’un des seuls à ne pas avoir peur de la concurrence d’un certain GTA 6, ce qui peut se comprendre dans la mesure où les deux ne visent pas du tout la même cible, du moins pas directement.

C’est pourquoi The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira le 5 novembre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ci-dessous, vous pouvez voir la jaquette du jeu.

The legend of zelda ocarina of time 1

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake // Source : Nintendo

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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