Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII

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Final Fantasy VII Revelation a beau être le dernier épisode de la trilogie de remakes, peut-être que Square Enix n’est pas encore prêt à ranger Final Fantasy VII au placard. Si l’éditeur va bien conclure l’histoire avec Revelation, Naoki Hamaguchi a laissé entendre lors de la PAX West que cette trilogie a aussi pour but de faire évoluer la saga pour assurer son avenir.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Passer le flambeau pour mieux continuer à exploiter la licence

Rangez vos fourches, le producteur de la trilogie n’a pas indiqué qu’un autre jeu était en préparation et a bien réaffirmé que l’aventure de Cloud et compagnie s’arrêterait avec Final Fantasy VII Revelation. Pour autant, lors du panel consacré au jeu à la PAX West, il est précisé que cette trilogie a aussi pour but de « passer » Final Fantasy VII à une nouvelle génération qui n’aurait pas connu le jeu original, en faisant en sorte qu’elle soit aussi un excellent point d’entrée dans la licence Final Fantasy en général.

Si les remakes s’adressent aux fans, ils visent aussi un nouveau public qui pourrait permettre à Final Fantasy VII d’avoir un « avenir en constante évolution », quoi que cela veuille dire. On peut être à peu près certains que l’on continuera de manger des jeux mobiles qui ont un rapport de près ou de loin avec ce septième épisode, mais allez savoir si des spin-offs plus ambitieux pourraient naitre de cette envie. Cela se ferait de toute façon sans Naoki Hamaguchi, qui a déjà dit qu’il souhaitait passer à autre chose.

Parmi les autres détails intéressants qui ressortent de cette conférence, on notera que le studio a utilisé le film Advent Children comme modèle technique à atteindre. Square Enix voulait en quelque sorte « gamifier l’expérience du film », ce qui explique aussi l’orientation plus action de ces remakes. Vous pouvez revisionner le panel ci-dessous, avec de nouvelles images de gameplay pour Final Fantasy VII Revelation.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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