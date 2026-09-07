Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII

Passer le flambeau pour mieux continuer à exploiter la licence

Rangez vos fourches, le producteur de la trilogie n’a pas indiqué qu’un autre jeu était en préparation et a bien réaffirmé que l’aventure de Cloud et compagnie s’arrêterait avec Final Fantasy VII Revelation. Pour autant, lors du panel consacré au jeu à la PAX West, il est précisé que cette trilogie a aussi pour but de « passer » Final Fantasy VII à une nouvelle génération qui n’aurait pas connu le jeu original, en faisant en sorte qu’elle soit aussi un excellent point d’entrée dans la licence Final Fantasy en général.

Si les remakes s’adressent aux fans, ils visent aussi un nouveau public qui pourrait permettre à Final Fantasy VII d’avoir un « avenir en constante évolution », quoi que cela veuille dire. On peut être à peu près certains que l’on continuera de manger des jeux mobiles qui ont un rapport de près ou de loin avec ce septième épisode, mais allez savoir si des spin-offs plus ambitieux pourraient naitre de cette envie. Cela se ferait de toute façon sans Naoki Hamaguchi, qui a déjà dit qu’il souhaitait passer à autre chose.

Parmi les autres détails intéressants qui ressortent de cette conférence, on notera que le studio a utilisé le film Advent Children comme modèle technique à atteindre. Square Enix voulait en quelque sorte « gamifier l’expérience du film », ce qui explique aussi l’orientation plus action de ces remakes. Vous pouvez revisionner le panel ci-dessous, avec de nouvelles images de gameplay pour Final Fantasy VII Revelation.