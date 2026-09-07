L’étonnant Thank You Bus Driver sera le premier jeu de Double Fine suite à son divorce avec Xbox

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Fraîchement séparé de Xbox suite à un divorce qui a permis de sauver le studio, Double Fine doit maintenant se montrer actif pour récolter des soutiens. On l’a vu lancer son Kickstarter pour sa prochaine game jam qui aboutira à la création d’un nouveau jeu, mais finalement, pas besoin d’attendre très longtemps pour découvrir le prochain titre issu du studio.

Thank You Bus Driver // Source : Double Fine

N’oubliez pas votre ticket

Entre deux projets massifs qui demandent du temps, Double Fine laisse ses équipes expérimenter. Après Keeper et Kiln, on le retrouve maintenant à la tête de Thank You Bus Driver, un projet à petite échelle dans lequel vous jouez le rôle d’un chauffeur de bus dans un monde en noir et blanc, avec une direction artistique cartoonesque.

Vous y croiserez des tas de passagers plus étranges les uns que les autres, et vous vous mettrez à leur niveau en décidant de ne pas respecter les règles et en empruntant tous les raccourcis possibles et imaginables pour arriver au prochain arrêt à temps.

Le titre n’a pas encore de date de sortie, mais il a déjà droit à une page Steam et une page GOG.

Tim Schafer évoque la rupture avec Xbox

Keeper screenshots test 7 1

Keeper // Source : Double Fine

Dans le même temps, Tim Schafer a accordé une interview à Jason Schreier sur Bloomberg pour évoquer la situation de Double Fine suite à la séparation avec Xbox. On comprend alors que le PDG du studio sentait que le destin de ce dernier était en péril suite au départ de Phil Spencer, remplacé par une Asha Sharma qui semble prioriser le retour des grosses marques Xbox, plutôt que de laisser de la place pour de plus petits jeux. Si, à l’époque, rien n’a changé immédiatement, il a senti le vent tourner au bout de quelques semaines, progressivement :

« Ça n’arrive pas tout d’un coup, à l’improviste. C’est plutôt du genre : « Tiens, cette personne n’a pas répondu à ma blague par message. » C’est un peu comme ça qu’on découvre ce genre de choses. Donc, je le savais avant même de le savoir vraiment. »

S’il s’en doutait, c’est parce que Double Fine n’était pas profitable, ce que Xbox savait très bien en rachetant un tel studio qui produit des projets plus atypiques que le reste de l’industrie. Pour Schafer, l’accord était plus ou moins explicite :

« Nous avions une mission mutuellement bénéfique, qui consistait simplement à proposer d’excellents jeux sur le Game Pass, puis leur mission a changé. Je n’imagine pas quel niveau de rentabilité aurait pu nous sauver, si ce n’est viser des chiffres tels que ceux de Minecraft dès cette année. »

Il prend également du recul face à cette situation, dans une industrie qu’il sait être terrible, mais qu’il ne peut pas changer :

« C’est comme si j’étais le capitaine d’un petit bateau de pêche. Et c’est comme si je m’inquiétais du fait que l’océan avec équité. Je ne peux pas y faire grand-chose. Il s’agit juste de garder ce petit bateau à flot, de continuer à essayer de voir au loin si c’est un récif ou un banc de poissons. »

Pas fataliste pour autant, il a tout fait pour empêcher la fermeture du studio :

« Personne ne fermera Double Fine, sauf moi. Ce n’est pas Asha qui va abattre mon chien. C’est moi qui vais le faire. Mais je ne vais pas l’abattre, car il va très bien s’en sortir. Beaucoup de gens veulent le promener. »

Reste à voir comment le studio se relèvera vraiment malgré un Kickstarter qui semble fonctionner. Schafer ne veut en tout cas pas abandonner sa vision et réfute l’idée que ses jeux ne pourraient pas parler à une large audience :

« Nous n’avons jamais cherché délibérément à créer un jeu qui, selon nous, allait perdre de l’argent. Je pense que les gens se disent : « Oh, Keeper a l’air d’un jeu d’auteur, un titre dont personne n’attend que ce soit un vrai succès. » Mais pour moi, c’est le genre de jeu qui plairait énormément à quelqu’un qui ne joue pas. Je suis convaincu que Keeper a un potentiel grand public. »

Si l’on voit ce qu’il veut dire, cette vision semble peut-être un poil idéaliste, mais après tout, dans cette industrie, on en a peut-être bien besoin.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII

pc ps5 xbox series switch 2
Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII

The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes

pc ps5 xbox series switch 2
The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)

pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)

« Si nous devions faire revivre Castlevania, il fallait que ce soit un vrai Castlevania » : Konami et Evil Empire nous parlent de Castlevania: Belmont’s Curse

pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
pc ps5 xbox series switch 2
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
pc xbox series xbox one
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
ps5
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
ps5 xbox series
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
switch 2
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
pc
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario
ps5
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario
Manette en mains, Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect, et on l’aime déjà pour ça
pc ps5 xbox series
Manette en mains, Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect, et on l’aime déjà pour ça
Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements
Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements
Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire
Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation
pc ps5
Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation
Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre
Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre
Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito
Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito
Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +
ps5
Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +
Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais
pc ps5 xbox series switch 2
Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais
Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan
Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai
ps5
Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai
Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC
ps5
Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
pc ps5 xbox series
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce
ps5
Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce
Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain