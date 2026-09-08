Street Fighter 6 : Arjun ne manque pas de souffle dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera en octobre

Que de la gonflette

Arjun rivalise de muscles avec Marisa dans cette première vidéo de gameplay, où l’ancien flic indien montre que ses biceps sont aussi gros que ses poumons, étant donné qu’il a un sacré souffle capable d’envoyer n’importe qui à terre (un chewing-gum Arjun ?). Piégé suite au meurtre de son partenaire, il jure de retrouver les coupables par tous les moyens possibles, souvent en brisant le dos de ses ennemis. On le voit surtout utiliser ses techniques de souffle en plus de sa gigantesque musculature, ainsi qu’un pilier de terre qu’il peut invoquer après avoir insufflé assez d’air dans la terre (ne demandez pas la logique là-dedans).

Cette vidéo nous montre l’étendue de son moveset parfois presque bollywoodien (ainsi que ses deux premiers costumes) et nous donne maintenant rendez-vous pour le mois prochain. Il pourra être obtenu dès le 13 octobre, en tant que DLC unique ou bien dans le quatrième Season Pass du jeu. Après lui, ce sera donc au tour de Tifa cet hiver, avant Bosch qui arrivera au printemps 2027.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.