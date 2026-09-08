Street Fighter 6 : Arjun ne manque pas de souffle dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera en octobre

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Tout le monde attend l’arrivée de Tifa dans Street Fighter 6, mais avant de la découvrir en action, la communauté du jeu de Capcom peut se concentrer sur Arjun. Ce nouveau personnage sera le prochain DLC de cet épisode, et on sait maintenant quand il sera disponible.

Arjun dans Street Fighter 6 // Source : Capcom

Que de la gonflette

Arjun rivalise de muscles avec Marisa dans cette première vidéo de gameplay, où l’ancien flic indien montre que ses biceps sont aussi gros que ses poumons, étant donné qu’il a un sacré souffle capable d’envoyer n’importe qui à terre (un chewing-gum Arjun ?). Piégé suite au meurtre de son partenaire, il jure de retrouver les coupables par tous les moyens possibles, souvent en brisant le dos de ses ennemis. On le voit surtout utiliser ses techniques de souffle en plus de sa gigantesque musculature, ainsi qu’un pilier de terre qu’il peut invoquer après avoir insufflé assez d’air dans la terre (ne demandez pas la logique là-dedans).

Cette vidéo nous montre l’étendue de son moveset parfois presque bollywoodien (ainsi que ses deux premiers costumes) et nous donne maintenant rendez-vous pour le mois prochain. Il pourra être obtenu dès le 13 octobre, en tant que DLC unique ou bien dans le quatrième Season Pass du jeu. Après lui, ce sera donc au tour de Tifa cet hiver, avant Bosch qui arrivera au printemps 2027.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Street Fighter 6
Street Fighter 6
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Date de sortie : 02/06/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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