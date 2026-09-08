Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira en février, en français et avec une édition physique

Dernier jeu en physique pour la saga ?

Gust continue sur son rythme effréné et nous proposera ainsi cet Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs dès le 25 février prochain, un mois où les sorties commencent un peu trop à s’entasser (comme chaque année). Cette nouvelle bande-annonce passe en revue les différents protagonistes de cet épisode qui vont accompagner notre alchimiste, tout en dévoilant quelques images de gameplay pour montrer que le jeu se veut plus ambitieux que jamais, avec de grands décors à explorer et des batailles plus dynamiques.

On apprend aussi qu’Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs bénéficiera d’une édition physique, du moins sur PlayStation 5, Switch 2 (via une Game-Key Card) et même sur Xbox Series, ce qui est plus rare d’ordinaire.

Seule une édition standard a été annoncée pour le moment, mais cette version donnera accès à un « Ensemble de préparation de l’équipe d’exploration de Noctrem », qui contient un costume spécial pour Karia. Vous bénéficierez même d’une jaquette alternative illustrée par Benitama, concepteur des personnages de cet épisode.

Pour rappel, Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira également sur PC via Steam.