Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme

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Dotemu et Old Skull Games ont profité du Future Games Show pour lever le voile sur les premières séquences de gameplay de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster. Ce nouveau jeu solo mêle action, infiltration et plateforme dans l’univers sombre de Warhammer Age of Sigmar, version médiévale fantastique du célèbre univers plus connu par l’intermédiaire des Space Marines. Le tout avec une sortie prévue en 2027 sur PC et consoles.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster // Source : Dotemu

Une aventure au cœur du Sous-Empire des Skavens

L’univers de Warhammer Age of Sigmar continue de s’étendre au sein des très, très nombreux jeux Warhammer avec une nouvelle production pensée autour d’un personnage aussi discret que meurtrier. Dotemu s’est ici associé au studio Old Skull Games pour proposer une expérience originale centrée sur un assassin du clan Eshin. Les premières images permettent désormais d’avoir un aperçu du gameplay et de l’ambiance de ce Warhammer Age of Sigmar : Deathmaster.

Warhammer Age of Sigmar : Deathmaster entraînera les joueurs dans les profondeurs du Sous-Empire des Skavens, un territoire rongé par la corruption et la malepierre et composé de tunnels mouvants, de clans hostiles et d’environnements dangereux. Chaque zone imposera ses propres dangers et demandera d’adapter son approche pour progresser. Le titre s’inspire directement des grands classiques de l’action, de la plateforme 2D et de l’infiltration.

On y incarnera un assassin Eshin capable de se déplacer rapidement et d’éliminer ses cibles avec précision. La fiche Steam nous indique que les commandes se veulent simples et intuitives, tandis que les capacités propres aux Skavens permettront d’observer les ennemis, d’exploiter leurs faiblesses et de préparer chaque attaque. L’objectif reste clair : tuer sans être vu et agir vite.

Devenir le Deathmaster ultime

L’aventure ne reposera toutefois pas uniquement sur l’élimination discrète des adversaires. En remplissant des contrats meurtriers pour le clan, le joueur pourra progresser dans la hiérarchie et renforcer progressivement son assassin. La malepierre récupérée au fil de l’aventure servira notamment à débloquer de nouveaux pouvoirs et des outils. Ces améliorations ouvriront également de nouvelles possibilités pour traquer les proies et aborder les différents environnements.

La ruse et l’instinct des Skavens, les traits principaux de cette espèce souvent combattue, seront ainsi au centre de l’expérience, avec plusieurs stratégies permettant de prendre l’avantage sur les ennemis. Cette ascension aura cependant un prix : dans une faction aussi perfide que le clan Eshin, gagner en puissance signifie aussi s’exposer à des jalousies et des dangers.

Le joueur devra donc avancer avec prudence pour espérer devenir l’assassin le plus redouté et atteindre le rang le plus élevé de Deathmaster. Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster arrivera en 2027 sur PC et consoles, avec une proposition qui mise autant sur l’infiltration et la mobilité que sur l’univers particulièrement brutal des Skavens.

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