Top 2023 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 03 : Fire Emblem Engage plus fort que jamais, se hisse au top des ventes

Le premier mois de l’année vient de se terminer et avec lui, quelques premières et timides sorties, après un Forspoken qui a su décevoir la presse et Dead Space qui a emporté l’adhésion d’un large public, le mois fut mouvementé. Mais ce n’est rien comparé au raz-de-marée commercial que s’annonce être Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortant dès le 10 février prochain (ou le 7 pour l’édition Deluxe). Pour se rendre compte du volume de ventes de jeux en France, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, ou S.E.L.L publie chaque semaine sur son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Voici donc le classement des ventes en France pour la Semaine 03, à savoir du 16 au 22 janvier 2023.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 03 de 2023 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2023 – Semaine 03 :

Carton plein pour la sortie du nouveau titre exclusif à la Switch, Fire Emblem Engage, qui est tout particulièrement réussi si l’on en croit notre test publié récemment. A noter la tenue perpétuelle de Mario Kart 8 Deluxe dans le classement tandis que God of War Ragnarök possède une très bonne longévité, après avoir atteint cette semaine les 11 millions de copies vendues dans le monde entier.

Le top 3 par plateforme

Egalement chaque semaine, le S.E.L.L. nous permet d’en savoir plus sur les achats des français pour chaque plateforme.

PS5

God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West

Xbox Series X

Pack Cross Gen – Call of Duty : Modern Warfare II FIFA 23 Forza Horizon 5

PS4

FIFA 23 Pack Cross Gen – Call of Duty : Modern Warfare II One Piece Odyssey

Xbox One

FIFA 23 NBA 2K23 GTA V : Edition Premium

Nintendo Switch

Fire Emblem Engage Fire Emblem Engage – Divine Edition Mario Kart 8 Deluxe

PC

Football Manager 2023 Farming Simulator 22 Football Manager 2022

Dès la semaine prochaine, nous serons en mesure de vous communiquer le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 04 de 2023, à savoir du 23 au 29 janvier.