Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »

On se prépare déjà psychologiquement au prix de la prochaine génération

À ce sujet, Sony se montre encore prudent, mais lors d’une session de questions-réponses avec ses investisseurs, Hideaki Nishino, président du groupe, n’a pas pu esquiver les questions à ce sujet. Car au-delà d’une hausse potentielle à venir pour la PS5, tous les regards sont également tournés vers le prix de la PS6.

L’une de ces interrogations tournait autour du caractère profitable de la production de consoles (et de hardware en général) pour la prochaine génération. Une manière de demander à quel point le prix de la PS6 tiendra considérablement compte de la crise actuelle, ou si Sony tentera de proposer un tarif plus abordable, quitte à perdre plus d’argent sur chaque machine. Nishino ne veut pas donner de réponses définitives ici, mais ses propos montrent que la PS6 ne sera pas bradée, loin de là :

« Concernant les tarifs, il ne serait pas réaliste pour nous d’absorber la totalité de la hausse des coûts des composants, et nous avons déjà procédé à certaines augmentations de prix en dehors du Japon. Toutefois, les ventes se déroulent actuellement comme prévu et nous ne pensons pas que cela ait entraîné une baisse de la demande des clients. Par principe, nous n’avons pas l’intention de vendre du hardware avec des pertes importantes. Nous surveillons attentivement le marché et continuons de réévaluer notre stratégie. »

Le marché des consoles a toujours un peu été « à perte », surtout au lancement d’une nouvelle machine, mais Sony estime qu’il ne peut pas trop faire de concession compte tenu de la situation actuelle très inhabituelle.

On s’arrêtera également sur le commentaire de Nishino, qui estime que la demande n’a pas baissé malgré les hausses de prix récentes. Chose pourtant contredite, du moins pour le marché américain, par l’institut Circana qui a montré que PlayStation avait connu son mois de mai le plus bas depuis l’année 2000. Allez savoir si la PS5 se porte mieux dans d’autres pays. On est à peu près certains que cette demande va de toute façon augmenter au fur et à mesure que la sortie de GTA 6 se rapprochera.