God of War Ragnarok continue de cartonner avec maintenant 11 millions de copies vendues

Personne ne doutait du fait que God of War Ragnarok serait l’un des jeux les plus vendus du catalogue des PlayStation Studios, mais il fallait encore savoir si ses résultats seraient à la hauteur de l’épisode précédent, qui affiche maintenant plus de 20 millions d’unités écoulées. En quelques jours de commercialisation, le titre pouvait déjà se vanter d’avoir été vendu à 5 millions d’exemplaires, faisant de lui le jeu PlayStation ayant effectué le meilleur démarrage. Quelques semaines plus tard, l’heure du bilan a à nouveau sonné, et cet épisode ne déçoit toujours pas.

En route vers les scores de l’épisode de 2018

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies! None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) February 1, 2023

God of War Ragnarok est désormais fort de 11 millions de copies vendues à travers le monde sur PS4 et sur PS5, un score tout bonnement impressionnant qui continue à faire de ce jeu l’exclusivité PlayStation qui se vend le plus rapidement.

Le titre aura sans doute bien profité des fêtes de fin d’année pour gonfler ce chiffre, et Santa Monica Studio doit maintenant espérer qu’il aille talonner l’épisode de 2018 d’ici quelques mois ou années. Avec des promotions à venir, un probable portage PC et une série Amazon Prime Video qui se profile et qui va forcément booster les ventes de la saga, c’est bien parti.

