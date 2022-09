Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage est un RPG tactique dans lequel on incarne Alear, un guerrier issu d'une famille de dragons, qui se réveille après un sommeil de mille ans et qui doit sauver le peuple d'Elyos du retour d'une menace venue du passé. Cet épisode met en avant la mécanique de Emblèmes, qui permet de recourir à la puissance de héros en provenance d'anciens épisodes de la saga, comme Marth ou Celica. Ces derniers peuvent être invoqués à l'aide d'anneaux, et peuvent booster les capacités de vos personnages sur le terrain.