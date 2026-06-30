Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur

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SEGA avait prévenu qu’il cherchait à étendre l’influence de ses licences au-delà de l’industrie du jeu vidéo. Galvanisé par le succès des films Sonic au cinéma, l’éditeur japonais avait clairement manifesté son intérêt pour des adaptations de Yakuza et de Persona. On a vu ce que la première a donné avec une série tout à fait oubliable, et on se prépare désormais à voir comment la seconde pourrait nous décevoir.

Persona 4 Revival // Source : ActuGaming

Un projet qui risque de rester en cuisine pendant un moment

Alors oui, on part défaitistes d’emblée, mais il faut dire que cette annonce relayée par le magazine Variety a de quoi faire frémir les fans de la saga Persona. Ce serait Netflix qui serait aux commandes du projet, avec une série qui serait coproduite par 21 Laps (société de production du réalisateur Shawn Levy) et… Story Kitchen. Encore et toujours eux.

Une société qui semble être sur tous les dossiers à la fois lorsqu’il s’agit d’adapter un jeu à Hollywood, puisqu’ils planchent sur le film Streets of Rage, sur l’adaptation de Split Fiction, ou encore sur la série Tomb Raider qui est en cours de production. Et ce n’est vraiment que pour en citer une poignée sans passer par les films Sonic, Just Cause, Sleeping Dogs, et on en passe. Autrement dit, avec un tel planning, cette série Persona pourrait ne pas voir le jour avant un bout de temps.

Elle a cependant déjà un scénariste et un showrunner dans ses rangs. Il s’agit de Christopher Monfette, ancien journaliste chez IGN qui s’est reconverti et qui a depuis travaillé sur Star Trek Picard, 12 Monkeys ou encore sur 9-1-1. À voir si cela permettra au projet d’avancer un peu plus vite que les autres, mais on espère voir arriver Persona 6 avant cette adaptation.

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Jaquette de Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Date de sortie : 18/02/2027

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