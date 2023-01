Accueil » Actualités » Forspoken : Les premiers tests de la presse sont là et les avis sont mitigés

Forspoken aura cristallisé de nombreux attentes et inquiétudes. Lancer une nouvelle licence n’a rien d’une sinécure, surtout lorsque les boulettes de communication s’enchaînent, comme avec la fameuse publicité du jeu qui a été maintes fois détournée ou les multiples reports qui en ont refroidi plus d’un. Maintenant qu’il est à nos portes, il est temps de voir si le jeu a conquis la presse, qui a pu s’y essayer, du moins en partie. L’embargo est tombé et sans grande surprise suite à des previews mitigées, le jeu ne semble pas avoir convaincu tout le monde.

Le jeu ne fait pas l’unanimité

Il fallait s’en douter, Forspoken est un jeu qui divise et qui n’a visiblement pas laissé une impression mémorable chez toutes celles et ceux qui ont pu s’y essayer. Résultat, le titre de Square Enix affiche (à l’heure où l’on écrit ces lignes) un score Metacritic de 66 avec 38 tests affichés, contre 68 sur Open Critic, avec 47 reviews recensées. Voici quelques tests en provenance de nos confrères :

Concernant notre test, sachez que nous n’avons obtenu un code que ce matin-même à quelques heures de l’embargo, et que par conséquent, notre avis n’arrivera pas avant plusieurs jours sur le site. D’ici là, on vous renvoie à notre dernière preview du jeu, qui soulevaient déjà beaucoup de points mis en avant dans les tests de nos collègues.