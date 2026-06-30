Samsung, SK Hynix et Micron sont poursuivis en justice en étant accusés d’avoir formé une entente pour manipuler la crise de la RAM

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La crise du marché de la mémoire impacte désormais tous les secteurs informatiques, et l’industrie du jeu vidéo n’est pas épargnée. Les consoles coûtent de plus en plus cher, et cela n’est pas près de s’arranger avec la prochaine génération. Si certains tablent sur des hausses jusqu’en 2028, d’autres cherchent les vrais coupables dans cette histoire, et un recours collectif s’attaque désormais aux trois acteurs majeurs de ce marché, qui sont accusés de jouer avec cette crise (comme ça serait étonnant).

Micron, Samsung et SK Hynix sont accusés d'orienter la crise de la RAM // Source : Micron

Les trois entreprises derrière la crise

Une action en justice (rapportée par le site Law360 puis par VGC) vient d’être entamée par un groupe de consommateurs auprès du tribunal de Californie, envers Samsung, SK Hynix et Micron, les trois poids lourds du secteur de la mémoire qui ont vu leurs revenus grimper en flèche depuis le début de cette crise. Chose dont ces trois entreprises ont été coupables il y a des années, à la fois aux États-Unis, mais aussi en Chine où elles ont été au cœur d’une enquête gouvernementale entre 2016 et 2018.

Le groupe accuse le trio d’avoir manipulé les prix et les stocks des composants pour en tirer les meilleurs bénéfices, via une entente tacite entre eux. Il indique que les stocks de RAM DDR3 et DDR4 ont été sciemment réduits pour que les prix puissent être revus à la hausse chez les consommateurs, tout en allouant la plupart de ces stocks non pas au public mais aux centres de données IA :

« Les oligopoleurs du secteur de la DRAM ont simultanément réduit la production, coordonné une transition vers la mémoire HBM tout en se désengageant de la DDR3 et de la DDR4, et ont par ailleurs restreint et verrouillé l’offre de DRAM conventionnelle, alors même que les prix s’envolaient avec une ampleur et une rapidité stupéfiantes. »

Le groupe indique que les trois entreprises possèdent presque un monopole sur les stocks, une situation où aucun concurrent sérieux ne peut émerger dans les prochaines années :

« La conséquence concrète est que, lorsque ces trois entreprises restreignent l’offre, aucun acteur extérieur ne peut augmenter sa production pour proposer des prix inférieurs. »

À voir si cette action en justice va aboutir sur quelque chose ou si ces entreprises sont définitivement trop puissantes pour être inquiétées.

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