Undead Labs (State of Decay 3) serait également en danger chez Xbox, le syndicat CWA se mobilise avant les licenciements

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Peu à peu, on commence à penser que le Xbox Games Showcase était davantage une vente aux enchères qu’une vraie présentation du futur de Xbox. Après avoir montré Senua, le groupe serait sur le point de se débarrasser de Ninja Theory d’une manière ou d’une autre. Une manière de faire que l’on retrouve peut-être avec State of Decay 3, présenté lors du showcase, alors que Xbox chercherait là aussi à se débarrasser d’Undead Labs.

State of Decay 3 // Source : ActuGaming

Tout le monde se prépare au pire

C’est ce qu’avance un article de GamesBeat (corroboré par Windows Central, pour ce que ça vaut), qui indique qu’en plus de Ninja Theory, Compulsion Games et Double Fine, Undead Labs serait lui aussi en danger malgré un State of Decay 3 qui semble arriver au bout d’un long tunnel. Si le site mentionne que le studio pourrait fermer si aucun repreneur n’est trouvé, il oublie de mentionner qu’il pourrait aussi racheter son indépendance, même si ce scénario n’est ni idéal (car il occasionnerait tout de même des licenciements), ni le plus probable.

Et selon GamesBeat, les studios historiques de Xbox ne seraient pas les seuls en danger. Il indique que Blizzard et Bethesda pourraient aussi subir des coupes importantes, pour ce qui serait « la plus grosse opération de suppression de postes pour Xbox ». En connaissant l’historique du groupe de ce côté, ce n’est pas rien, d’autant plus que le journaliste Jason Schreier nous a déjà prévenu que la vague de licenciements qui arrive sera « un bain de sang ».

L’article s’intéresse également à la réaction du syndicat CWA, qui représente plus de 3 500 personnes chez Microsoft. Et qui est donc forcément mobilisé face aux menaces de licenciements qui pourraient être mises à exécution d’ici quelques jours. Le vice-président Frank Arce a pris la parole à ce sujet :

« L’argent est là. La direction choisit simplement où il va et qui paie. Toutes les entreprises sont confrontées à des défis et des pressions commerciales bien réels. C’est un fait. Mais permettez-moi de vous dire ceci : ce sont nos membres de la CWA qui génèrent les gains qui donnent de la valeur à Xbox. […] Il s’agit d’un combat pour l’avenir du mouvement ouvrier face aux menaces que l’IA fait peser sur l’emploi dans le secteur technologique et au-delà. Les médias numériques sont détruits sous nos yeux, et les dirigeants d’entreprise prennent des décisions unilatérales sans consulter les personnes qui conçoivent réellement le produit. »

Morgan Goin, qui travaille chez ZeniMax Online (après avoir été témoin de la fermeture d’Arkane Austin), s’exprime sur la manière dont Microsoft gère ses studios et sur le manque de dialogue social :

« Il y a un fossé évident entre nos besoins, la manière dont Microsoft communique publiquement à notre sujet et la façon dont nous sommes traités dans l’ensemble de ses studios. […] On m’a confié la responsabilité de défendre les intérêts de mes collègues. Je ne peux pas faire mon travail si Microsoft refuse de faire le sien. Cette situation ne touche pas seulement un studio ou une division du groupe, elle nous concerne tous. Nous refusons d’être tenus dans l’ignorance alors que l’entreprise décide d’une restructuration qui nous affecte tous. »

Des voix qui pourraient malheureusement ne pas être entendues si Xbox procède effectivement aux licenciements que tout le monde redoute. Puisque le groupe termine son année fiscale aujourd’hui, on devrait connaître l’ampleur des dégâts d’ici peu de temps.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur

Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »

ps5
Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »

Quelques semaines après le lancement de Directive 8020, le PDG de Supermassive Games démissionne

pc ps5 xbox series
directive 8020

La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting

pc ps5 xbox series switch 2
La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
pc ps5
Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
xbox series
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
ps5 xbox series switch
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
pc ps5 xbox series
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red
CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red
Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre
Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre
Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir
pc
Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir
Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC
pc ps4 ps3
Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC
Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction
pc
Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction
Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs
pc ps5 ps4
Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs
Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août
pc ps5 xbox series
Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août
Marvel Tokon : Loki, Blade et Deadpool complètent le casting du jeu en rejoignant l’équipe de Ghost Rider
pc ps5
Marvel Tokon : Loki, Blade et Deadpool complètent le casting du jeu en rejoignant l’équipe de Ghost Rider
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 juin (Rhythm Paradise Groove, Monopoly: Star Wars…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 juin (Rhythm Paradise Groove, Monopoly: Star Wars…)
Débrief : GTA VI préco et physique, hausse du prix de la Xbox, et Bungie licencie
Débrief : GTA VI préco et physique, hausse du prix de la Xbox, et Bungie licencie
Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième
GTA 6 : Malgré les rumeurs, aucune version physique avec disque n’est prévue, même après la sortie
ps5 xbox series
GTA 6 : Malgré les rumeurs, aucune version physique avec disque n’est prévue, même après la sortie
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Glory Hunters
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Glory Hunters
Sony ne veut vraiment pas lâcher l’affaire côté jeux service, et promet de continuer à expérimenter
ps5
Sony ne veut vraiment pas lâcher l’affaire côté jeux service, et promet de continuer à expérimenter
Dead or Alive 6 Last Round – La blague de trop ?
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6 Last Round – La blague de trop ?
Si jamais vous en doutiez, l’édition physique de Marvel’s Wolverine comportera bien un disque
ps5
Si jamais vous en doutiez, l’édition physique de Marvel’s Wolverine comportera bien un disque
Les ventes de PS5 et de Xbox Series se sont plus que jamais effondrées aux États-Unis en mai dernier
ps5 xbox series
Xbox Series X VS PS5
Clutch : Le jeu de courses des anciens de Forza Horizon en dévoile beaucoup avec une heure de gameplay
pc ps5 xbox series
Clutch : Le jeu de courses des anciens de Forza Horizon en dévoile beaucoup avec une heure de gameplay
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – Que vaut la version Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – Que vaut la version Nintendo Switch 2
Une nouvelle enquête fait le point sur les licenciements chez Quantic Dream, avec un Star Wars Eclipse en péril
pc
Une nouvelle enquête fait le point sur les licenciements chez Quantic Dream, avec un Star Wars Eclipse en péril