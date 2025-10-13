Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles

Ci-dessous, vous trouverez une sélection éclectique de démos à découvrir lors de ce Steam Néo Fest qui se déroulera du 13 au 20 octobre 2025 à 19 h. Comme signalé plus haut, il s’agit d’une sélection loin d’être exhaustive. Notons que celle-ci reprend quelques jeux qui ont joué les avant-premières en publiant leur démo quelques jours plus tôt et que vous trouverez plusieurs jeux créés par des jeux français pour mettre en avant les talents issus de nos contrées.

Tides of Tomorrow

Date de sortie : 26 février 2026

Les créateurs de Road 96 nous proposeront en février prochain leur prochain projet, Tides of Tomorrow. Le studio montpelliérain DigixArt a créé une histoire qui semble toujours aussi captivante, toujours à base de choix moraux et de conséquences diverses, cette fois en multijoueur asynchrone comme nous avions pu le constater à la Gamescom. Entendez par là que vous suivrez les choix et décisions d’un autre joueur vous précédant et les vôtres seront suivis par d’autres joueurs ou joueuses par la suite. Parviendrez-vous à trouver le bon chemin pour vous sortir de mauvaises passes et libérer ce monde envahit de plastique d’une fin inévitable ?

Marvel Cosmic Invasion

Date de sortie : 2025

Tribute Games a déjà réussi à rendre hommage aux jeux Tortues Ninja des années 90, et il compte maintenant faire de même avec les jeux Marvel. Marvel Cosmic Invasion s’inscrit totalement dans cette mouvance retro du label Dotemu et propose un beat’em up à l’ancienne où l’on incarne une quinzaine de personnages très populaires de la Maison des Idées, de Captain America à Venom en passant par She-Hulk à Rocket Raccoon. La démo du jeu vous laisse découvrir deux niveaux pour apprendre les règles de la castagne et sauver l’univers de la menace de Dormammu.

Valorborn

Date de sortie : Accès anticipé fin 2025

Valorborn est le nouveau projet du studio Laps Games (Land of the Vikings). Il prend la forme d’un RPG de fantasy médiévale de type bac à sable. Le contenu de la démo est très prometteur avec d’emblée une très grande carte en monde ouvert à explorer, mais également deux personnages de départ aux statistiques différentes, la possibilité de prendre part à de la construction de camps et aux batailles (et combats tactiques) qui y sont liées, tout en fabriquant votre arsenal grâce aux mécaniques d’artisanat, le tout sans limite de temps, de quoi vous occuper pendant de nombreuses heures.

REANIMAL

Date de sortie : Début 2026

Un petit frisson, ça vous dit ? Les créateurs de Little Nightmares (dont le troisième épisode par Supermassive Games vient de sortir) nous proposent une nouvelle licence, REANIMAL. Nous avions déjà pu mettre les mains dessus à la Gamescom et une chose est sûre, l’ambiance est là. L’histoire met en scène un frère et une sœur qui vont alors traverser un véritable calvaire pour sauver leurs amis disparus et s’échapper de l’île désormais inhospitalière, mais qui était jadis leur maison. La démo disponible en coopération vous fera découvrir le tout début du jeu pour vous faire un avis avant sa sortie l’an prochain.

Pardon My French Toast

Date de sortie : Fin 2025

Aperçu lors de notre AG French Direct cette année, le loufoque jeu de plateforme en 3D Pardon my French Toast vous propose de vous payer une tranche en avance avec sa démo disponible pendant ce Steam Néo Fest. Vous pourrez diriger ce drôle de toast à travers quatre niveaux : les Champs Mielleux pour vous faire la main, la Place Fruitée (un niveau ouvert avec des chemins optionnels), le Lac des Crocodiles pour découvrir la capacité de chocolat figé et enfin l’entraînement spécial pour les plus aguerris.

Tears of Metal

Date de sortie : 2025

Lui aussi présent lors de notre dernier AG French Direct, Tears of Metal vous permettra de vous défouler après une longue journée. Il s’agit ici d’un roguelike de type hack n’ slash jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs et joueuses, dans lequel vous allez devoir incarner des guerriers médiévaux ayant pour but de reconquérir leur royaume au travers de grandes batailles. La démo vous permettra de prendre part au tout premier acte du jeu, se concluant par un combat de boss contre Gilles le Cochon, ainsi que d’apercevoir les différences entre les quatre clans du jeu. Plus de 30 récompenses seront également à débloquer à travers des défis, bref, un bel aperçu pour cette pépite francophone.

Tavern Keeper

Date de sortie : 3 novembre 2025

Tavern Keeper est un projet de longue haleine pour l’équipe à qui l’on doit Game Dev Tycoon. Le jeu sera enfin jouable via cette démo et vous proposera un aperçu de cette expérience de gestion de taverne, dans laquelle vous allez construire votre établissement avant de le gérer de A à Z. Bien évidemment, l’imprévu sera votre quotidien ici, surtout dans un monde de fantasy où vous croiserez orcs et autres créatures qui veulent se désaltérer le gosier.

Néro & Sci ∫ Integral Edition

Date de sortie : Inconnue

Place à un jeu tout mignon, qui vous fera également réfléchir. Il s’agit ici d’une version remaniée de A Tale of Synapse: The Chaos Theories. Néro & Sci ∫ Integral Edition n’est pas le jeu de plateforme classique comme on en voit tant d’autres, puisqu’il fait appel à votre cerveau, et surtout à vos neurones qui adorent les mathématiques. Derrière ses phases de plateformes dans des lieux étranges, le jeu veut aussi vous demander de résoudre quelques problèmes de maths pour avancer.

Of Ash and Steel

Date de sortie : 6 novembre 2025

Of Ash and Steel est quant à lui un jeu en monde ouvert qui favorise l’exploration, dans la mesure où vous incarnez ici un cartographe chargé de repérer les lieux sur l’île de Grayshaft. Mais n’allez pas pour autant croire que vous êtes uniquement ici pour dessiner des cartes. Pour survivre dans cet environnement, vous aurez besoin de maitriser l’art du combat, notamment en devenant le meilleur gladiateur du coin. Un jeu qui promet de ne pas vous tenir par la main durant votre aventure, tout en vous proposant des tas de quêtes à découvrir par hasard.

Painkiller

Date de sortie : 21 octobre 2025

Painkiller renaît de ces cendres dans cette nouvelle mouture plus moderne, qui propose un fast-FPS bien énervé au sein du Purgatoire. Dans cette démo jouable en solo ou en coopération en ligne, vous découvrirez comment ce nouvel épisode met en place un sacré arsenal pour vous défaire des démons, avec plusieurs personnages jouables qui possèdent leurs propres avantages.

Bubsy 4D

Date de sortie : 2026

Personne n’aurait parié sur un retour de Bubsy en 2025, mais la nostalgie est une arme puissante. La mascotte revient dans un épisode inédit qui espère réhabiliter le niveau de la série, toujours avec un jeu de plateforme en 3D. Ce nouvel opus propose un gameplay dynamique avec un Bubsy plus agile et rebondissant que jamais, qui peut franchir des séries d’obstacles grâce à plusieurs techniques, comme des grands sauts en avant et une roulade façon Sonic.

Let it Die: Inferno

Date de sortie : 3 décembre 2025

L’échec de Deathverse n’a pas refroidi les ardeurs de Supertrick Games, qui retente sa chance avec Let it Die: Inferno, un roguelike 3D dans lequel on s’enfonce au sein de la Porte des Enfers dans le but d’acquérir un pouvoir qui permettrait de dominer le monde. La mort est ici partout, et vous devrez bien vous équiper au cours de chacune de vos runs pour espérer aller le plus loin possible, même si cela veut dire vous débarrasser des autres concurrents en cours de route.

Skate Story

Date de sortie : 8 décembre 2025

Alors que Devolver a fraichement annoncé la date de sortie du jeu après plusieurs années d’attente, Skate Story a lui aussi droit à une démo en marge de ce Steam Néo Fest. Dans le jeu de Sam Eng, vous prenez le contrôle d’un démon dont le corps n’est fait que de verre. Autant dire qu’il a beau être somptueux, il n’est pas le mieux équipé pour aller faire un tour en skate en Enfer. Le jeu propose une expérience de skate définitivement pas comme les autres, plus sensorielle, avec un charme indéniable.

Earth Must Die

Date de sortie : Inconnue

Genre souvent trop peu représenté, le point’n click aura pour lui un nouveau champion avec Earth Must Die, qui nous demande de suivre l’ascension d’un tyran qui souhaite se venger de la Terre. Le tout est enrobé d’énormément d’humour, de grossièretés (vraiment beaucoup), et surtout d’une direction artistique qui accroche immédiatement l’œil, nous donnant l’impression de suivre un cartoon. La démo parfaite pour rire un bon coup.

Godbreakers

Date de sortie : 23 octobre 2025

Et enfin, si vous cherchez un autre jeu d’action à jouer avec quelques amis en ligne, vous pourrez toujours tenter de découvrir Godbreakers, qui vous demandera de combattre quelques boss bien costauds qui vont mettre votre esprit d’équipe à l’épreuve. Le gameplay semble plutôt dynamique, avec des personnages très véloces, et vous pourrez absorber les caractéristiques d’un ennemi pour vous les approprier et vous en servir contre eux.

Bien entendu, rappelons pour terminer qu’il vous reste encore une tonne de découvertes à faire en vous rendant directement sur la page dédiée au Steam Néo Fest.