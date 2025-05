Payez-vous en une tranche avec Pardon my French Toast qui dévoile un nouveau trailer de gameplay pour l’AG French Direct

Et ça tombe toujours du mauvais côté

Bien que ce ne soit pas l’heure du petit déjeuner, découvrons ce nouveau jeu coloré et très drôle. Pardon my French Toast est un jeu de plateforme en 3D, développé et édité par ReRolled Studio (Best Day Ever), dans lequel vous incarnez une tranche de toast au joli minois et possédant une capacité unique : celle d’étaler toutes sortes de choses sur l’une de ses faces et ainsi profiter d’effets toujours plus étonnants comme une force décuplée, une capacité d’absorption ou une adhésion renforcée.

Alors que monsieur le toast pensait profiter de vacances bien méritées sur une croisière, le voilà obligé de visiter plusieurs dizaines de niveaux pour récupérer sur le terrain de gros bonbons faisant office de carburant pour son paquebot. Vous ne serez pas seuls cependant puisque vous rencontrerez tout un tas de toasts amicaux sur votre chemin, des habitants que vous devrez aider en leur faisant atteindre leurs objectifs. Les amateurs d’exploration seront aussi ravis puisque le studio annonce une tonne de collectibles à ramasser, chouette !

Durant la longue démo que nous avons pu essayer, plusieurs niveaux se sont succédé, mais un constat nous a frappé d’emblée : la cohérence de cet univers complètement loufoque et décalé, plein d’humour, allant des dialogues aux expressions des personnages notamment. Nous avons pu expérimenter plusieurs capacités dont celle vous permettant d’adhérer aux surfaces comportant du miel, si tant est que vous vous en appliquiez vous-même par la simple pression d’une touche sur votre manette. Le reste de la plateforme était relativement classique, mais toujours bien amené sans forcer des allers-retours fastidieux.

De multiples passages secrets sont également présents et souvent bien cachés. Cela vous permettra notamment d’obtenir des récompenses dont des bonbons bonus nécessaires à l’avancée de l’histoire. Nous avons pu expérimenter une seconde compétence : le chocolat dur qui solidifie votre toast et le rend beaucoup plus fort, capable de briser des éléments bloquant votre route.

Pardon my French Toast vise une sortie dès cette année sur PC via Steam et Nintendo Switch. Et surprise, une démo exclusive est disponible sur le Nintendo eShop dès maintenant tandis que celle sur Steam est toujours disponible ! N’hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et à profiter de nos autres jeux présentés à l’AG French Direct.