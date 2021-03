Road 96

Road 96 est un jeu narratif développé par et édité par Digixart, les créateurs de Soldats Inconnus et Memories Retold. Le titre nous fera suivre différents personnages lors d'un road-trip durant l'été 1996. Sur la route jusqu'à la frontière, vous rencontrerez différents personnages et serez confrontés à différents choix qui pourront changer le déroulement de votre voyage. Le titre se veut inspirer du cinéma des frère Cohen, Tarantino ou encore Bong Joon-ho.