Godbreakers : Premières impressions après avoir joué à cet action roguelike coopératif à la Gamescom

Si on sauvait le monde ?

Dans Godbreakers, vous incarnez une sorte d’émissaire de l’humanité, ramené par des êtres célestes encore inconnus à notre stade pour détruire The Coven, une intelligence artificielle qui a pris le dessus sur la race humaine. Dans chaque biome que vous allez visiter, vous constaterez qu’il s’agit en réalité d’espèces de créations d’une réalité déformée, concoctées par cette IA délétère et construites à partir de ruines des mondes oubliés. Et bien entendu, chaque biome que vous visiterez aura des mécanismes de jeu, des ennemis et des boss uniques. Le jeu arbore une vue à la troisième personne classique troquée des jeux similaires comme Hadès II plutôt en vue isométrique.

Le but de notre session était de parcourir l’un de ces biomes sur les six que contera le jeu au lancement (biomes en constante évolution et aux défis dynamiques), avec pour objectif de tuer tous les ennemis qui se présentaient sur notre chemin afin de leur voler leurs capacités spéciales (l’une si ce n’est la particularité de Godbreakers), dans le but de les utiliser contre les autres ennemis.

Cette absorption des capacités des ennemis viendra compléter votre choix de l’un des six archétypes différents avec tous des forces et des faiblesses différentes, offrant ainsi une variété de gameplay bienvenue. Dans les faits, nous avons trouvé l’écran de sélection des personnages ou leur fiche assez brouillonne et pas très simple à comprendre sans autre tutoriel que les explications orales de nos hôtes. Vous démarrerez votre partie dans un hub qui vous permettra de vous entraîner, changer de tenue ou personnaliser l’équipement.

Godbreakers est également un hack’n’slash coopératif plutôt frénétique, du moins en multijoueur, entendez par là qu’il est préférable d’y jouer de 2 à 4, mais vous pouvez tout aussi bien y jouer seul (la difficulté s’adapte donc en fonction de cela). Disons que jouer à plusieurs permettra de réaliser des synergies, et ainsi être d’autant plus capable d’éliminer ensemble de puissants ennemis. Pour cela, nous avons pu constater qu’il nous fallait d’abord affaiblir nos adversaires pour pouvoir absorber leurs capacités, et par conséquent déclencher un Godbreak, une attaque dévastatrice qui va alors utiliser la force des ennemis contre eux. Outre cela, vous disposerez d’une attaque simple et d’une attaque secondaire.

Nous avons pu affronter de cette manière un boss avec plusieurs phases de combat. Nous avons ainsi pu constater à quel point la communication, propre à un jeu multijoueur, nous était capitale. Chaque run étant unique, nous avons également pu constater comment débloquer de nouveaux archétypes de notre personnage, mais également de nos armes, afin de construire la build que nous préférions avec six armes prévues au lancement. Des modificateurs viennent aussi ponctuer ces paramètres dans le but de remixer le gameplay, et ainsi augmenter la rejouabilité.

Mais outre la capacité de pouvoir absorber les pouvoirs de nos ennemis dans un temps donné, l’une des autres caractéristiques du gameplay de Godbreakers nous venait de son dash au pouvoir étonnant : celui de pouvoir d’annuler n’importe quelle action juste en dashant, moyennant une jauge d’endurance pleine. Une attaque chargée que vous sentez inutile ? Envie de fuir un coup qui vous frappera à coup sûr ? Dashez pour arrêter votre mouvement et fuir le lieu en question. Les développeurs ont très largement insisté sur cette mécanique dont ils sont fiers, bien qu’ils faillent tout de même prendre un sacré coup de main pour pouvoir l’utiliser sereinement, et ainsi enchaîner les frappes, les dash et les capacités pour triompher.

Godbreakers doit encore faire ses preuves, notamment sur la lisibilité de son interface, mais également sur le renouvellement de l’expérience, avec seulement six biomes à visiter à date. Nous n’avons pas réellement pu constater à quel point la mécanique de roguelike était importante dans le jeu, mais les développeurs nous ont assuré qu’il y avait pléthores de possibilité de jeu, de paramètres, mais également d’équipement à considérer. Godbreakers sera disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store en 2025 avec une compatibilité Steam Deck assurée. Une démo est disponible dès maintenant sur Steam pour se faire votre propre idée du jeu.