Tears of Metal, le roguelike hack’n’slash à l’ambiance médiéval, détaille son gameplay moustachu dans un nouveau trailer

Un petit village d’écossais résiste encore à l’envahisseur

Reconnaissons qu’incarner un bon vieux écossais accompagné d’un bataillon pour prendre part à des combats sur de grands champs de bataille a quelque chose de particulièrement entraînant de base. Et si l’on rajoute à cela une composante roguelike pour y amener un petit goût de reviens-y, c’est dans cette direction que veut nous emmener. Tears of Metal. Le titre de Paper Cult a souhaité nous décrire en vidéo les grandes lignes de sa recette.

Le cadre de l’histoire est simple : des Anglais profitent du Météore de la Pierre Dragon pour vous envahir. Cette pierre, chargée de pouvoir, suscite en effet les convoitises, mais vous et votre bataillon de soldats ne comptez pas vous laisser faire.

Ainsi, à force de combattre pour tenter de repousser la menace, vous vous renforcerez notamment via l’acquisition d’emblèmes offrant des pouvoirs et coups spéciaux. Et même si vous tombez au combat, et ça arrivera, votre armée, elle, sera améliorable de façon permanente.

Les upgrades définitifs concerneront également votre village, qui deviendra lui aussi de plus en plus étoffé à force de débloquer par exemple des commerces. Il y sera par ailleurs possible de débloquer des défis relevés et d’y récupérer de l’équipement après avoir réussi des objectifs bien particuliers.

Enfin, et en plus de devoir choisir votre personnage parmi plusieurs héros et héroïnes disponibles, jusqu’à trois amis peuvent se joindre à la fête. Tous les moyens sont bons pour aller le plus loin possible et espérer éradiquer une bonne fois pour toutes la menace ennemie.

Tears of Metal débarquera cette année sur PC et on rappelle que la bêta arrive bientôt et les inscriptions sont ouvertes sur sa page Steam.