Tides of Tomorrow : On a enfin pu voir le nouveau jeu des Français de DigixArt (Road 96)

C’est du propre !

Cette première plongée dans le monde aquatique et pollué de Tides of Tomorrow nous a été présentée par Adrien Poncet, directeur créatif et Kevin Bard, producteur chez DigixArt, le jeu étant édité par Deep Silver. Les deux hommes nous ont présenté le contexte de l’histoire se déroulant dans un futur proche où la planète Elynd est infestée à cause d’une quantité astronomique de plastique accumulé.

Au début du jeu, le personnage principal se retrouve infesté d’une maladie lui modifiant au fil du temps son apparence, sa peau, pour la recouvrir d’une couche de plastique. Le but de votre personnage est donc de trouver une solution pour guérir le monde de ce désastre, mais en attendant, vous pourrez vous soigner avec des seringues à trouver (nous y reviendrons).

En lançant le jeu, on se rend rapidement compte qu’il n’y a pas « un » personnage principal mais bien autant de personnages que de joueurs et joueuses dans le monde. Tides of Tomorrow étant un jeu multijoueur asynchrone, vous ne jouerez pas en même temps que les autres mais devrez plutôt choisir de suivre leurs pas… ou non, tout en sachant que nous ne seront pas notifié si un joueur suit notre chemin. Le jeu est donc obligatoirement connecté, mais si vous souhaitez vraiment jouer en solo, rassurez-vous, des personnages pré-créés par les équipes prendront la place des vrais joueurs.

Au lancement d’une partie, vous devrez choisir le joueur ou la joueuse que vous souhaitez suivre. Ce Tidewalker comme ils les appellent sont des voyageurs du Temps et vous en faites partie. Cela se fait de manière randomisée, même si vous pouvez partager à vos amis un code symbolisant votre personnage pour le suivre, une méthode qui sera davantage utilisée pour les streamers et leur communauté.

Cela n’est pas anodin puisque vous pourrez voir les actions de la personne que vous suivez, y compris les choix et ses bonnes actions ou méfaits, puis choisir de les suivre ou non. Mais méfiez-vous car au cours de cette partie en particulier, les PNJ que vous rencontrerez se rappelleront des agissements du joueur précédent, vous facilitant ou au contraire, en vous déstabilisant pour le reste de votre run.

Ces actions et choix vous donneront un « profil » que vous garderez et que vous pourrez faire évoluer si vous voulez changer, comme par exemple le trait de caractère « Survivaliste » qui va augmenter si vous récupérez tout ce qui se trouve dans les coffres par exemple, tandis que le trait « Coopératif » augmentera si on laisse des objets pour d’autres personnes.

A noter que si vous prenez quelque chose dans un coffre, c’est qu’il a forcément été laissé par le joueur précédent, mais cela veut aussi dire que le joueur qui vous suivra n’aura pas accès au contenu du coffre. Si vous laissez un objet en revanche, chaque joueur qui passera derrière vous aura droit à son objet, ce qui veut dire qu’une seringue laissée peut sauver des centaines de joueurs et joueuses.

Au total, 15 destinations différentes sont prévues dans ce gigantesque océan d’eau et de plastique, avec des variations pour l’heure de la journée et pour les événements qui s’y trouvent (avec donc une forte rejouabilité), pour un total prévu de 10 à 15h de durée de vie.

Entre chaque destination, vous devrez prendre un bateau à diriger mais il se pourra que des événements aléatoires arrivent, comme une tempête ou une attaque de pirate, ce qui apportera un peu de fraîcheur entre deux séquences à terre.

Pour illustrer nos propos, nous avons par exemple assisté à deux versions d’un même arrimage sur une île : d’un côté notre joueur actuel a pu voir (grâce à des visions que l’on peut remarquer via une brillance sur le chemin) que le joueur précédent avait été empêché de passer sur un chemin à cause d’un garde et à cause de ses agissements passés dans d’autres boucles et d’autres lieux, alors que le joueur actuel pouvait passer et parler avec deux femmes à la terrasse d’un café.

Une autre version du même niveau nous montrait le même chemin de nuit, bloqué, nous forçant à passer par les toits puis par une phase d’infiltration en évitant caméra et gardes. Les deux versions menaient à un pont, qui a pu être brisé par le joueur précédent ou pas. Tout ceci nous montre bien les possibilités accrues des situations que l’on va rencontrer, même s’il nous restera à voir comment cela se comporte dans la durée.

Côté technique, ce fut réellement impressionnant de constater le contraste entre les styles de design entre Road 96 et celle de Tides of Tomorrow qui est tout simplement magnifique, plein de couleurs et aussi très fluide, bien qu’il s’agisse encore d’une version en développement.

Nous sommes ressortis encore plus excités à l’idée d’en découvrir plus sur le nouveau projet des montpelliérains de DigixArt, qui nous a autant plu, par son concept et sa mise en image. Nous regrettons simplement ne pas avoir vu de scènes de choix moraux comme on a pu en voir dans les trailers (par faute de temps), mais cela ne devrait plus trop tarder puisque Tides of Tomorrow est prévu pour le 24 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.