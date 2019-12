Dans Star Wars Jedi Fallen Order, il y a beaucoup de choses à faire et à collecter. Tout cela n’est pas nécessaire pour finir l’histoire principale mais les collectionneurs voudront absolument obtenir tous les objets à ramasser et obtenir en même temps le platine ou le 1000G selon votre support. Et parmi les choses à obtenir, il faudra compléter toutes les holocartes de BD-1. Comment faire ?

Même si cela est lié à d’autres objectifs, on vous donne quelques pistes dans ce guide pour savoir comment réaliser cette action et ainsi obtenir le trophée / succès Une galaxie lointaine, très lointaine. Parce qu’il n’est pas improbable que vous soyez bloqué à certains endroits et que vous n’arrivez pas à obtenir le 100% d’exploration.

Vous êtes bloqué dans l’obtention des holocartes de BD-1 ? On vous donne quelques pistes. Tout d’abord, il faut savoir que l’objectif pour obtenir le trophée / succès en question, il faut :

Explorer toutes les zones

Ouvrir tous les coffres

Obtenir tous les secrets

C’est le suivi que vous avez en bas à gauche lorsque vous ouvrez votre map. Eh oui, il s’agit donc du taux d’exploration des planètes : chose que vous pouvez voir à bord du Mantis également lors de la sélection des planètes. Mais il faut savoir qu’il n’est pas nécessaire de trouver tous les échos de force et encore moins toutes les données à scanner.

Bien sûr, étant donné que rechercher les échos et les scans vous aidera à fouiller les recoins, cela peut être une bonne piste pour commencer. Si jamais vous voulez donc obtenir l’ensemble des coffres, secrets et échos, vous pouvez commencer par regarder ces guides (répartis par planète) :

Avec cela, vous devriez déjà bien avancer sur vos pourcentages.

Bien sûr, après avoir terminé l’histoire et ramassé l’ensemble des collectibles, peut-être que vous n’aurez toujours pas obtenu le trophée / succès « Une galaxie lointaine, très lointaine Complétez toutes les holocartes de BD-1« . Dans ce cas, il faut savoir certaines choses :

Le taux d’exploration correspond à tous les recoins fouillés/utilisés

Pensez à prendre les différents chemins qui mènent au même endroit (comme les différentes phases de glissage, les ascenseurs etc…)

N’hésitez pas à repasser sur les indices des holocartes avec : En vert, les mécanismes et parois En jaune, ce qui n’a pas encore été utilisés (zone non explorées donc, comme les cordes) En rouge, les passages non débloqués

Utilisez les raccourcis à bon escient

En effectuant déjà ces actions, cela devrait bien vous aider. Mais si ce n’est pas le cas, on vous lâche encore quelques pistes.

Nous avons été nombreux à jouer à Star Wars Jedi Fallen Order. Et on a remarqué que l’on était parfois bloqué sur des choses bêtes pour obtenir le 100% D’exploration. Si vous avez loupé un endroit, même le plus petit passage, alors, vous n’aurez pas le 100%. On avait loupé un tout petit recoin sur une planète, et cela valait 8%.

Plus bas, on vous met les cas les plus fréquents quand vous êtes bloqués. Si vous êtes bloqués sur une planète, dites-le nous en commentaire, on mettra à jour l’article et on vous expliquera l’endroit où vous êtes possiblement bloqués.

Bloqué à 92% sur le site du crash (Zeffo)

Dans ce cas, il est fort probable que :

Vous avez loupé les coffres/recoins sous-marais

N’avez pas utilisé la corde qui mène à l’épave du Venator, à gauche

Il est fort probable que cela soit le dernier point. On était plusieurs à être bloqué sur ça. C’est la corde qui sert de raccourci, derrière un Jotaz (pas celui qui se situe au milieu dans une sorte d’arène, l’autre).

Bloqué à 92% Ailé Brisée (Zeffo)

C’est très logiquement soit le coffre sous-marin, soit l’écho de Force qui se situe dans la salle où il y a de l’électricité dans l’eau. Sur la gauche, il y a une turbine qu’il faut ralentir pour obtenir cet écho de Force.

Bloqué Cavernes de glace (Zeffo)

C’est tout bête : utilisez tout simplement les trois ascenseurs mais également les trois chemins d’accès où l’on doit glisser. Cela augmente effectivement votre pourcentage.

Bloqué à 96% Raffinerie Impériale (Kashyyyk)

Il peut y avoir plusieurs raisons mais cela doit probablement être l’un des raccourcis, que vous pouvez d’ailleurs voir sur la carte. Pensez à l’utiliser.

Bloqué lac des Origines 92% (Kashyyyk)

Si vous faites les différentes données à scanner, cela devrait tomber sans difficulté, mais on ne pense pas forcément à celui-ci, à savoir 5. Rituel de deuil des Wookies (La culture wookiee), qui se situe sous l’eau.

Bloqué à 92% ou 96% au Village effondré (Dathomir)

Il s’agit probablement de l’un des deux raccourcis à débloquer. Le premier se situe sur une paroi que l’on peut escalader lors du second passage (après avoir obtenu les griffes pour mieux escalader) et permet de remonter à la surface, l’autre est juste à côté et permet de faire la liaison avec le point de méditation tout en bas.

Bloqué Village des Frères de la nuit (Dathomir)

Vérifiez les scans et échos de Force. Si non, c’est probablement le raccourci qui permet d’aller de tout en haut à tout en bas du village.

Si vous voulez d’autres astuces et guides, on vous invite à consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order. Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur le jeu ainsi qu’un guide des collectibles.