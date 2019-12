Si vous cherchez à faire l’ensemble des trophées / succès, vous tentez sans doute d’obtenir Donner sa langue au Cal Tranchez la langue d’un oggdo. Il est relativement facile de le réaliser mais il faut tout de même savoir comment faire. Dans ce guide rapide, on vous explique alors comment faire pour trancher la langue d’un oggdo et obtenir le trophée / succès correspondant.

Comment trancher la langue d’un oggdo ?

Prérequis : Traction

Pour trancher la langue d’un oggdo, il faut déjà en trouver un. L’emplacement parfait, c’est Bogano, dans (EMPLACEMENT), au pied du sanctuaire ancien. Là, vous en avez trois qui apparaissent. Éliminez-en deux et n’en gardez qu’un qui servira de cobaye à votre expérience.

En fait, l’astuce est toute bête : il ne faut pas tenter de lui trancher sa langue lorsqu’il fait son attaque et qu’il la tire. Non, en fait, il faut utiliser la compétence de Traction qui permet d’attirer les objets et ennemis vers vous.

Lancez votre capacité et quand c’est fait, vous remarquerez que l’oggdo ne peut rien faire et la langue est attirée vers vous. Donnez un coup de sabre laser à son bout et le tour est joué ! Vous aurez coupé sa langue et obtenu par la même occasion le trophée / succès Donner sa langue au Cal.

Si vous voulez d’autres astuces et guides, on vous invite à consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order. Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur le jeu ainsi qu’un guide des collectibles.