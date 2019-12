Petite astuce trophée / succès pour "Je te tiens, tu me tiens".

Parmi les différents trophées / succès à réaliser pour obtenir le 100%, on y retrouve « Je te tiens, tu me tiens Rendez son coup de pied à un phillak« . Celui-ci est assez simple mais demande à ce que l’on y pense puisqu’il n’est pas dit que vous le fassiez de vous même. Dans ce guide rapide, on vous explique comment faire pour donner un coup de pied à la bête.

Comment faire pour rendre son coup de pied à un Phillak ?

Prérequis : Compétence Coup de Pied Évasif

C’est relativement simple. Pour commencer, il faut trouver un Phillak. Le meilleur spot se trouve à Zeffo. Vous pouvez en trouver à plusieurs endroits comme (EMPLACEMENT). Une fois que c’est fait, engagez le combat et ne le tombez pas trop vite.

Pendant l’affrontement, il faut que vous vous preniez un coup de pied. Le mieux, c’est de se placer derrière et de se prendre un coup de sabot. Une fois que c’est fait, faites une esquive rapide, puis répliquez très vite avec un coup de pied. Il est nécessaire d’avoir la compétence correspondante.

On notera qu’il n’est pas obligatoire de répliquer tout de suite. Si jamais vous vous faites encore toucher au cours du combat ou que vous donner malencontreusement un coup de sabre-laser entre temps, ce n’est pas grave. Tant que vous donnez un coup de pied après vous en être pris un, vous obtiendrez le trophée / Succès « Je te tiens, tu me tiens ».

