Helldivers 2 se refait une beauté avec l’ajout du FSR sur toutes les plateformes, avec du DLSS sur PC

Même les versions consoles reçoivent du FSR

Arrowhead le reconnaît, cette mise à jour a tardé. Cependant, dès le 27 mai prochain, Helldivers 2 aura enfin droit à ces optimisations, grâce à un soutien de la part du studio Nixxes.

Ainsi, les versions consoles du jeu auront droit à du FSR 3.1, tandis que la version PS5 Pro profitera uniquement de la première version du PSSR pour le moment. Et ça ne s’arrête pas là, puisque le VRR est ajouté à la version PS5 et PS5 Pro, histoire d’éviter certains déchirements à l’écran. Même chose pour le VRS (Variable Rate Shading) tandis que le DRS (Dynamic Resolution Scaling) sera disponible sur toutes les plateformes pour stabiliser le framerate durant les moments trop chargés.

Sur PC, on notera l’ajout du FSR 4.0.3 (en plus du 3.1) ainsi que le DLSS 4.5 et le support XeSS 3.0, histoire de convenir à tous les types de machines (enfin, les plus récentes). Le NVIDIA Reflex sera aussi de la partie, au même titre que l’AMD Anti-Lag.

En bref, le support de tout plein de technologies devenues assez essentielles aujourd’hui, et qui permettront de rendre le jeu un peu plus stable sur certaines plateformes.