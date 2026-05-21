Helldivers 2 se refait une beauté avec l’ajout du FSR sur toutes les plateformes, avec du DLSS sur PC

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En plus d’ajouter du nouveau contenu via divers événements, Arrowhead veut aussi soigner l’expérience Helldivers 2 en rendant le jeu plus stable. Cela passe par de la correction de bugs, mais aussi par de l’upscaling, chose demandée depuis des lustres par la communauté du jeu. Mieux vaut tard que jamais : le FSR et le DLSS arrivent enfin dans Helldivers 2.

Helldivers 2

Même les versions consoles reçoivent du FSR

Arrowhead le reconnaît, cette mise à jour a tardé. Cependant, dès le 27 mai prochain, Helldivers 2 aura enfin droit à ces optimisations, grâce à un soutien de la part du studio Nixxes.

Ainsi, les versions consoles du jeu auront droit à du FSR 3.1, tandis que la version PS5 Pro profitera uniquement de la première version du PSSR pour le moment. Et ça ne s’arrête pas là, puisque le VRR est ajouté à la version PS5 et PS5 Pro, histoire d’éviter certains déchirements à l’écran. Même chose pour le VRS (Variable Rate Shading) tandis que le DRS (Dynamic Resolution Scaling) sera disponible sur toutes les plateformes pour stabiliser le framerate durant les moments trop chargés.

Sur PC, on notera l’ajout du FSR 4.0.3 (en plus du 3.1) ainsi que le DLSS 4.5 et le support XeSS 3.0, histoire de convenir à tous les types de machines (enfin, les plus récentes). Le NVIDIA Reflex sera aussi de la partie, au même titre que l’AMD Anti-Lag.

En bref, le support de tout plein de technologies devenues assez essentielles aujourd’hui, et qui permettront de rendre le jeu un peu plus stable sur certaines plateformes.

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Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
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Date de sortie : 08/02/2024

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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