Fatekeeper : Le RPG en vue à la première personne dans un univers dark fantasy débutera son accès anticipé en juin

Pas de sortie console en vue pour le moment

Fatekeeper fait aujourd’hui parler de lui avec une courte vidéo nous présentant quelques secondes de gameplay, histoire de mieux resituer ce RPG en vue à la première personne. Le rendez-vous est donc pris : Fatekeeper sortira d’abord en accès anticipé sur PC le 2 juin prochain.

C’est donc à cette date que vous pourrez faire vos premiers pas dans le monde brutal du jeu, qui vous invite à explorer des ruines en vous demandant de jongler entre votre arme et la magie pour vous défaire de vos ennemis au corps-à-corps.

Cependant, le studio n’a pas été très loquace lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet du contenu de cet accès anticipé :

« Dès le 2 juin, les joueurs pourront découvrir la première version en accès anticipé du jeu. Des mises à jour et des améliorations seront régulièrement apportées tout au long du développement en fonction des retours de la communauté. Plus de détails, notamment sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités, seront communiqués prochainement. »

On ignore aussi combien de temps l’accès anticipé devrait durer. Pour le moment, Fatekeeper est uniquement prévu sur PC.