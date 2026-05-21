Fatekeeper : Le RPG en vue à la première personne dans un univers dark fantasy débutera son accès anticipé en juin

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On pourrait sans doute comparer aisément Fatekeeper aux jeux The Elder Scrolls ou encore Dark Messiah, maisça serait lui mettre une sacrée pression sur les épaules. Le jeu de Paraglacial édité par THQ Nordic n’est sans doute pas aussi ambitieux (car le studio allemand ne compte que 13 personnes), même s’il a sans doute de belles choses à nous montrer. Il lui faudra du temps avant de tout mettre en place, et c’est pourquoi il passera d’abord par une phase d’accès anticipé.

Fatekeeper

Pas de sortie console en vue pour le moment

Fatekeeper fait aujourd’hui parler de lui avec une courte vidéo nous présentant quelques secondes de gameplay, histoire de mieux resituer ce RPG en vue à la première personne. Le rendez-vous est donc pris : Fatekeeper sortira d’abord en accès anticipé sur PC le 2 juin prochain.

C’est donc à cette date que vous pourrez faire vos premiers pas dans le monde brutal du jeu, qui vous invite à explorer des ruines en vous demandant de jongler entre votre arme et la magie pour vous défaire de vos ennemis au corps-à-corps.

Cependant, le studio n’a pas été très loquace lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet du contenu de cet accès anticipé :

« Dès le 2 juin, les joueurs pourront découvrir la première version en accès anticipé du jeu. Des mises à jour et des améliorations seront régulièrement apportées tout au long du développement en fonction des retours de la communauté. Plus de détails, notamment sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités, seront communiqués prochainement. »

On ignore aussi combien de temps l’accès anticipé devrait durer. Pour le moment, Fatekeeper est uniquement prévu sur PC.

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Jaquette de Fatekeeper
Fatekeeper
pc

Date de sortie : N/C

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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