Sony enregistre la marque « Break In », qui pourrait être le nouveau nom de Fairgames
On ne sait pas par quel miracle Fairgames a réussi à survivre à la vague d’annulations de jeux service chez PlayStation. À vrai dire, on pensait légitimement qu’il serait en tête de liste ici, tant le projet semble connaître un développement difficile après une première vidéo qui a été très mal reçue. Curieusement, le projet semble encore être en vie, et pourrait bien réapparaitre sous un nouveau nom.
Un nom qui évoque les braquages
Tout part d’un nouveau dépôt de marque de la part de Sony Interactive Entertainment, qui a enregistré la marque « Break In » en Europe et aux États-Unis hier, le 20 mai. Juste après avoir annoncé sur State of Play donc.
Un nom qui a tout de suite fait écho à Fairgames, puisque la traduction de « Break In » est une « effraction », ce qui fait penser aux braquages mis en avant par Fairgames. Cette théorie est renforcée par le fait que Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, a posté un message sur ResetEra en épelant le jeu de la manière suivante : « Br€ak In ».
Le sigle de la monnaie européenne fait référence au sigle du dollar qui était initialement accolé à « Fairgame$ », avant que Sony fasse un peu plus dans la sobriété avec un « Fairgames » plus normal (et moins ridicule, disons-le). Simple boutade du journaliste ou non, allez savoir. Puisque ce nom est désormais associé à un projet peu apprécié, on comprend l’idée de changer à nouveau de titre.
Mais il pourrait aussi s’agir d’un tout autre jeu. Pour le savoir, il faudra sans doute suivre avec attention le State of Play du 2 juin.