Sony enregistre la marque « Break In », qui pourrait être le nouveau nom de Fairgames

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On ne sait pas par quel miracle Fairgames a réussi à survivre à la vague d’annulations de jeux service chez PlayStation. À vrai dire, on pensait légitimement qu’il serait en tête de liste ici, tant le projet semble connaître un développement difficile après une première vidéo qui a été très mal reçue. Curieusement, le projet semble encore être en vie, et pourrait bien réapparaitre sous un nouveau nom.

Fairgames

Un nom qui évoque les braquages

Tout part d’un nouveau dépôt de marque de la part de Sony Interactive Entertainment, qui a enregistré la marque « Break In » en Europe et aux États-Unis hier, le 20 mai. Juste après avoir annoncé sur State of Play donc.

Un nom qui a tout de suite fait écho à Fairgames, puisque la traduction de « Break In » est une « effraction », ce qui fait penser aux braquages mis en avant par Fairgames. Cette théorie est renforcée par le fait que Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, a posté un message sur ResetEra en épelant le jeu de la manière suivante : « Br€ak In ».

Le sigle de la monnaie européenne fait référence au sigle du dollar qui était initialement accolé à « Fairgame$ », avant que Sony fasse un peu plus dans la sobriété avec un « Fairgames » plus normal (et moins ridicule, disons-le). Simple boutade du journaliste ou non, allez savoir. Puisque ce nom est désormais associé à un projet peu apprécié, on comprend l’idée de changer à nouveau de titre.

Mais il pourrait aussi s’agir d’un tout autre jeu. Pour le savoir, il faudra sans doute suivre avec attention le State of Play du 2 juin.

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Jaquette de Fairgame$
Fairgame$
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Date de sortie : N/C

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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