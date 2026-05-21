Assassin’s Creed Black Flag Resynced change bien plus que ses graphismes : notre preview

Plus qu’un lifting graphique ?

Initialement développé par Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Black Flag Resynced a finalement été confié à Ubisoft Singapore, récemment responsable du tumultueux Skull and Bones. En plus de leur expérience évidente des batailles navales, les équipes possèdent déjà un lien avec le titre original puisqu’elles avaient conçu la démo présentée à l’E3 2013. Le creative director Paul Fu nous a d’ailleurs présenté le projet en personne, ainsi que les principales améliorations apportées à ce remake afin de le rendre plus agréable à jouer aujourd’hui.

Après avoir vérifié cela par nous-mêmes en jeu, on ne vous cache pas que le projet se révèle bien plus ambitieux que ce que nous imaginions. Pour confirmer nos impressions, nous avons également relancé le jeu de 2013 juste après cette session, et force est de constater que la différence est flagrante et va bien au-delà d’un simple lifting graphique.

Il faut néanmoins parler de ce bond visuel, car Ubisoft exploite ici la dernière version de l’Anvil Engine, déjà utilisée sur Assassin’s Creed Shadows. Grâce aux dernières technologies mises en œuvre, l’immersion dans la région des Caraïbes est plus forte que jamais. Que ce soit la végétation, la profondeur de champ, les jeux de lumière ou encore les textures, Black Flag bénéficie d’une ambiance folle rendant hommage à l’âge d’or de la piraterie.

Nous avons tout de même constaté des environnements parfois un peu trop sombres durant l’exploration nocturne de certaines zones. Le plus bluffant reste néanmoins les séquences de navigation à bord du bon vieux Jackdaw. Le rendu de l’eau et des vagues se révèle saisissant. On le ressent d’autant plus durant les tempêtes, où l’on perçoit manette en main toute l’agitation de la houle.

Durant ces intempéries, vous devez également faire face aux vagues scélérates (des vagues gigantesques) afin d’éviter d’endommager votre navire. Cette météo dynamique et imprévisible apporte ainsi un caractère encore plus spectaculaire aux batailles navales. Il est même possible de croiser des tornades capables de détruire aussi bien votre bateau que ceux des ennemis. C’est dans ce genre de moments que l’on comprend réellement la pertinence d’un remake cherchant à améliorer l’expérience au-delà du simple aspect visuel.

Une histoire qui consolide sa coque

Bien que l’histoire d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced propose de nombreuses modifications et ajouts, nous n’avons encore pu en voir qu’une petite partie par nous-mêmes. Ubisoft précise toutefois que l’ensemble des quêtes a été retravaillé avec de nouvelles lignes de dialogue et des secrets supplémentaires afin d’offrir une expérience plus fluide. De plus, certaines missions d’infiltration bénéficient désormais d’une approche moins punitive. Par exemple, en cas d’échec lors d’une filature, l’aventure continue via un autre embranchement narratif au lieu d’une désynchronisation immédiate.

La partie moderne dans les bureaux d’Abstergo ne sera plus présente, le jeu misant davantage sur le parcours d’Edward Kenway (ce qui n’est pas une grande perte). Dans les grandes lignes, le scénario restera donc sensiblement le même. Toutefois, là encore, nous aurons droit à du contenu inédit. Parmi les nouveautés, trois officiers de marine pourront être recrutés, chacun disposant de son propre arc narratif et de compétences uniques. Au total, les développeurs promettent ainsi dix nouvelles missions représentant environ six heures de gameplay supplémentaires.

Nous avons d’ailleurs eu un petit avant-goût avec une mission consistant à recruter Lucy, une charpentière talentueuse convoitée par notre capitaine pirate. Après sa libération, elle accepte de vous accompagner à condition de l’aider dans sa quête de vengeance. L’un des talents évoqués par les développeurs pour Lucy concerne la protection du bateau : vous pouvez bénéficier d’une garde parfaite lorsque vous vous abritez au bon moment. Concernant les personnages déjà présents dans le jeu original, plusieurs quêtes secondaires viendront également conclure certaines intrigues laissées en suspens.

Un gameplay plus profond

Ce qui frappe le plus manette en main, surtout après avoir relancé le jeu original, c’est de constater à quel point le gameplay gagne en profondeur. Cela se ressent particulièrement durant les phases d’infiltration, mais encore davantage lors des affrontements. On retrouve tout le panache des combats de pirates, tout en donnant beaucoup plus de poids à la maîtrise. Fini le matraquage de boutons sans réfléchir : il faut désormais composer avec une utilisation intelligente de l’arsenal, du timing et de la variété des actions.

Le jeu abandonne ainsi toute idée d’arbre de compétences traditionnel. L’ensemble des mouvements est débloqué très tôt dans l’aventure afin de placer rapidement tous les outils entre nos mains. Chaque attaque possède ses avantages et ses limites, tandis que les ennemis sont désormais capables de s’adapter aux stratégies répétitives. Varier les combos, alterner les approches et enchaîner différents types d’exécutions devient donc essentiel, étant donné que les adversaires ont plus de mal à répondre à un style de combat imprévisible.

La défense occupe une place centrale dans cette refonte. Les ennemis disposent désormais d’une jauge de défense que les attaques classiques peuvent entamer progressivement. Cette jauge peut toutefois être vidée instantanément grâce à une parade parfaite ou à un tir bien placé. Les épées sont désormais divisées en trois grandes catégories : rapières, sabres d’abordage et épées-pistolets. Chacune dispose de ses propres attaques lourdes et de sensations distinctes. En outre, l’un des changements intéressants par rapport au titre original concerne la dague à corde, qui se débloque bien plus tôt, dès la séquence 3.

En bref, impossible de passer en force avec les mêmes coups de sabre : le remake nous oblige à nous adapter et à varier nos attaques. Même si le système de verrouillage des ennemis nous a paru un peu confus par moments, il y a un vrai plaisir à affronter plusieurs adversaires simultanément en mélangeant esquives, parades et utilisation de gadgets comme la dague à corde pour attirer un ennemi vers soi.

Le pistolet est sans doute l’une des armes les plus puissantes du jeu, mais il demande un long temps de recharge, un processus quasiment impossible à effectuer en plein affrontement. Les croche-pieds constituent également un excellent moyen d’exécuter rapidement des adversaires, soit en les empalant au sol, soit via la lame secrète, qui n’est ici utilisée que pour les exécutions.

Nous sommes d’autant plus encouragés à réfléchir grâce aux différents archétypes d’ennemis. Certains sont lourds et puissants, tandis que d’autres sont très rapides et esquivent facilement les attaques. Par ailleurs, un nouvel archétype fait son apparition : le Démolisseur, équipé d’un tromblon et de grenades.

Assassin’s Creed Resink

Les batailles navales héritées d’Assassin’s Creed III sont bien entendu de retour pour notre plus grand plaisir. Même si Ubisoft Singapore a également apporté quelques améliorations, il s’agit sans doute de l’aspect ayant le moins évolué. Une chose difficile à reprocher tant la formule reste encore aujourd’hui particulièrement solide.

On note tout de même l’ajout d’un système de tirs secondaires pour chaque arme du navire afin d’offrir davantage d’options durant les affrontements en mer. Parmi les nouveautés figure notamment le « Heated Shot », une arme conçue par Adéwalé et débloquée dès la séquence 3. Celle-ci permet de tirer rapidement des projectiles chauffés à blanc.

Les canons pivotants ont également été retravaillés et nécessitent désormais une visée manuelle des points faibles ennemis au lieu des phases de QTE présentes dans l’original. Enfin, les mortiers disposent d’un mode secondaire permettant de concentrer les bombardements sur une zone ciblée afin d’infliger des dégâts massifs, mais cela demande une bonne anticipation des mouvements adverses.

Parmi les éléments qu’il faudra approfondir lors du test, mais qui nous ont déjà laissé une très bonne impression, figurent le parkour et la plongée. On sent clairement que les animations et les transitions ont été retravaillées afin de rendre les déplacements plus fluides et réactifs. Il est également possible d’activer les sauts manuellement avec X/A ou bien de laisser le personnage enchaîner automatiquement les parcours en maintenant simplement la touche correspondante. Cela se révèle particulièrement utile pour effectuer des « cancel » et bénéficier d’un meilleur contrôle.

Dans le jeu original, il n’était pas possible de plonger librement en dehors des phases avec la cloche de plongée, qui font évidemment leur retour ici. Désormais, lors de l’exploration de certaines zones ou au large des côtes, la possibilité de plonger quasiment n’importe où renforce grandement le sentiment de liberté. En plus de profiter de fonds marins absolument sublime et de glaner quelques trésors. Cependant, ne comptez pas explorer l’intégralité des océans de cette manière, car d’après nos courts essais, seules certaines zones bien définies profitent réellement de la beauté des profondeurs. Le reste se compose surtout d’environnements très sombres.

Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft ne semble pas vouloir se contenter d’un simple remake nostalgique destiné à flatter les souvenirs des fans. Après près de quatre heures de jeu, le projet donne plutôt l’impression d’une véritable réinterprétation moderne d’un épisode déjà culte. Avec la refonte du gameplay, l’ambiance maritime sublimée, les combats plus techniques, l’infiltration plus immersive et le contenu inédit; Ubisoft Singapore paraît avoir compris que Black Flag méritait plus qu’un simple coup de peinture sur la coque. Assassin’s Creed Black Flag Resynced donne ainsi envie de nous replonger pleinement dans les aventures d’Edward Kenway et son équipage et pour ceux qui vogueront pour la première fois sur ce rafiot, le plaisir de la découverte sera totale.