Ubisoft fait les comptes d’une année difficile, avec 1,47 milliards d’euros de pertes

Ubisoft est au plus mal

Yves Guillemot a prévenu hier que les années fiscales à venir seraient meilleures, avec des jeux Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Ghost Recon qui étaient dans les tuyaux et qui sortiront avant fin mars 2029. Sauf que tout cela, c’est encore très loin, et en faisant les comptes de l’année 2025-2026 (d’avril 2025 à mars 2026), Ubisoft n’affiche pas sa meilleure mine.

Via le bilan fiscal de l’éditeur, on apprend qu’Ubisoft affiche une perte nette de 1,47 milliard sur cet exercice fiscal. Vous l’aurez compris, c’est énorme, surtout pour une entreprise qui accusait déjà des pertes l’année dernière. Un résultat qui a de quoi apeurer les actionnaires du groupe, qui ne sont déjà plus si nombreux tant le cours de l’action est en chute libre depuis plusieurs années chez Ubisoft.

Et a priori, ça ne s’arrangera pas beaucoup cette année, étant donné que seul Assassin’s Creed: Black Flag Resynced viendra requinquer une trésorerie qui s’essouffle. La promesse d’un rebond dès l’année fiscale 2027-2028 est pour l’instant trop lointaine pour rassurer, c’est pourquoi on s’attend à ce que les prochains mois soient encore difficiles pour les équipes de l’éditeur français.