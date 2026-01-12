Dragon Ball Z: Kakarot dépasse les 10 millions de ventes juste avant la sortie de son deuxième DLC Dragon Ball Daima

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En confiant les clés de Dragon Ball Z à CyberConnect 2, Bandai Namco ne s’est pas trompé. Dragon Ball Z: Kakarot est aujourd’hui l’un des jeux les plus vendus de la saga, avec des ventes qui peuvent perdurer grâce à la sortie plus ou moins fréquente de nouveaux DLC. Plus de quatre ans après sa sortie, le titre reçoit encore des mises à jour, et alors qu’il se prépare à conclure l’arc Dragon Ball Daima, il passe un cap de ventes important.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Dragon Ball Z: Kakarot
Dragon Ball Z: Kakarot
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 17/01/2020

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Le deuxième DLC Dragon Ball Daima pour Dragon Ball Z: Kakarot sortira au premier trimestre 2026

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Le deuxième DLC Dragon Ball Daima pour Dragon Ball Z: Kakarot sortira au premier trimestre 2026

Dragon Ball Z: Kakarot – Le DLC centré sur Dragon Ball Daima dévoile de nouvelles images de gameplay

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Ball Z: Kakarot – Le DLC centré sur Dragon Ball Daima dévoile de nouvelles images de gameplay

Dragon Ball Z: Kakarot : La première partie du DLC centré sur Dragon Ball Daima sortira le 17 juillet, une édition spéciale du jeu arrive également

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Ball Z: Kakarot : La première partie du DLC centré sur Dragon Ball Daima sortira le 17 juillet, une édition spéciale du jeu arrive également

Dragon Ball Z: Kakarot proposera son premier DLC Dragon Ball Daima dès cet été

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Ball Z: Kakarot proposera son premier DLC Dragon Ball Daima dès cet été
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

My Hero Academia All’s Justice : On y a joué, que vaut cette adaptation de l’arc final du manga ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : My Hero Academia All’s Justice : On y a joué, que vaut cette adaptation de l’arc final du manga ?
Les premiers sets LEGO Pokémon sont là, avec Pikachu, Evoli, Dracaufeu, Tortank et Florizarre
Image d\'illustration pour l\'article : Les premiers sets LEGO Pokémon sont là, avec Pikachu, Evoli, Dracaufeu, Tortank et Florizarre
Anthem tire sa révérence aujourd’hui avec la fin des serveurs et l’impossibilité d’accéder au jeu
pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Anthem tire sa révérence aujourd’hui avec la fin des serveurs et l’impossibilité d’accéder au jeu
Dragon Ball Z: Kakarot dépasse les 10 millions de ventes juste avant la sortie de son deuxième DLC Dragon Ball Daima
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Ball Z: Kakarot dépasse les 10 millions de ventes juste avant la sortie de son deuxième DLC Dragon Ball Daima
Palworld continue de suivre le chemin de Pokémon en étant décliné en jeu de cartes
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Palworld continue de suivre le chemin de Pokémon en étant décliné en jeu de cartes
Le portage Switch 2 de Baldur’s Gate 3 semble compromis, et Larian explique que ce n’est pas de sa faute
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le portage Switch 2 de Baldur’s Gate 3 semble compromis, et Larian explique que ce n’est pas de sa faute
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 janvier (Trails Beyond the Horizon, Animal Crossing: New Horizon Switch 2…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 janvier (Trails Beyond the Horizon, Animal Crossing: New Horizon Switch 2…)
Débrief’ : GTA 6, Dawnwalker, Hi-Fi Rush, Life is Strange, Fable et Wolfenstein 3
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : GTA 6, Dawnwalker, Hi-Fi Rush, Life is Strange, Fable et Wolfenstein 3
Virtua Fighter : Quête d’authenticité et pureté du geste, retour sur un pionnier de la 3D
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Virtua Fighter : Quête d’authenticité et pureté du geste, retour sur un pionnier de la 3D
Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : South Park, Escouades de 5, Passe de combat gratuit… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.20 déployée ce 9 janvier
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : South Park, Escouades de 5, Passe de combat gratuit… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.20 déployée ce 9 janvier
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Time Warp
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Time Warp
Ces 28 jeux indépendants qui ont marqué l’année 2025
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ces 28 jeux indépendants qui ont marqué l’année 2025
Fatal Fury: City of the Wolves pourrait collaborer avec la série Fist of the North Star (Ken le Survivant) lors de sa saison 2
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Fatal Fury: City of the Wolves pourrait collaborer avec la série Fist of the North Star (Ken le Survivant) lors de sa saison 2
La Switch 2 a vu ses ventes s’essouffler durant les fêtes dans certains pays occidentaux, dont la France
Image d\'illustration pour l\'article : La Switch 2 a vu ses ventes s’essouffler durant les fêtes dans certains pays occidentaux, dont la France
Divinity : Larian fait un peu machine arrière sur l’IA durant la phase de concept art
Image d\'illustration pour l\'article : Divinity : Larian fait un peu machine arrière sur l’IA durant la phase de concept art
Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yotei sont les grands favoris pour les DICE Awards
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yotei sont les grands favoris pour les DICE Awards
Fire Emblem: Path of Radiance revient sur Switch 2 via l’abonnement Nintendo Switch Online
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fire Emblem: Path of Radiance revient sur Switch 2 via l’abonnement Nintendo Switch Online
The Expanse: Osiris Reborn a droit à quelques détails supplémentaires sur sa durée de vie, ses classes et les compagnons
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Expanse: Osiris Reborn a droit à quelques détails supplémentaires sur sa durée de vie, ses classes et les compagnons
Detroit Become Human dépasse les 15 millions d’unités vendues après avoir cartonné durant les fêtes de fin d’année
pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Detroit Become Human dépasse les 15 millions d’unités vendues après avoir cartonné durant les fêtes de fin d’année
Street Fighter 6 : Alex prépare son entrée dans une première vidéo
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Street Fighter 6 : Alex prépare son entrée dans une première vidéo
The Blood of Dawnwalker : Romances, pouvoirs du personnage, antagoniste… le RPG fait le plein d’infos
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Blood of Dawnwalker : Romances, pouvoirs du personnage, antagoniste… le RPG fait le plein d’infos
The Division 3 sera un « monstre » selon le producteur Julian Gerighty
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Division 3 sera un « monstre » selon le producteur Julian Gerighty
Crimson Desert aura une map deux fois plus grande que celle de Skyrim, et plus large que celle de Red Dead Redemption 2
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert aura une map deux fois plus grande que celle de Skyrim, et plus large que celle de Red Dead Redemption 2
Towerborne, brawler action-RPG de l’équipe derrière The Banner Saga, sortira de l’early access le 26 février et ajoute une version PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Towerborne, brawler action-RPG de l’équipe derrière The Banner Saga, sortira de l’early access le 26 février et ajoute une version PS5