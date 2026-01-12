Dragon Ball Z: Kakarot dépasse les 10 millions de ventes juste avant la sortie de son deuxième DLC Dragon Ball Daima

Le bon moment pour tirer sa révérence ?

En juillet 2024, Bandai Namco se félicitait d’avoir vendu 8 millions d’exemplaires de Dragon Ball Z: Kakarot. On remarque qu’un an et demi plus tard, le jeu continue de faire parler de lui et les ventes ne faiblissent pas, sans doute grâce à l’arrivée de nouveaux DLC et de quelques promotions, en plus de nouvelles versions sur Switch, PS5 et Xbox Series. C’est pourquoi l’éditeur indique aujourd’hui avoir vendu 10 millions de Dragon Ball Z: Kakarot à travers le monde.

Pour célébrer cette annonce, Bandai Namco veut bien nous dire quand sortira la deuxième et (a priori) dernière partie du DLC Dragon Ball Daima dans le jeu. Le premier épisode était sorti l’été dernier, et il aura fallu attendre ce début 2026 pour en voir la suite. On sait maintenant quand cette partie 2 arrivera, et c’est le 15 janvier prochain, soit dans quelques jours. Ce nouveau DLC donnera accès à de nouveaux personnages jouables dont Vegeta « Mini » et Goku dans sa « nouvelle » transformation en Super Saiyan 4.

On peut supposer qu’il s’agira là du dernier DLC du jeu, mais puisque la licence est inépuisable, ne faisons pas de conclusions hâtives à ce sujet.