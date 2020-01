Dragon Ball Z Kakarot respecte bien évidemment le point clef de la série, à savoir réunir les 7 Dragon Ball ou les 7 boules de cristal pour les plus anciens. Cependant, en tant que joueur, il ne sera pas question de ressusciter des morts, mais d’obtenir des vœux beaucoup plus égoïstes. On vous explique où trouver ces Dragon Ball et comment faire pour invoquer Shenron.

Où sont les Dragon Ball ?

Vous pourrez commencer la chasse aux boules après avoir vaincu Freezer durant l’interlude avant l’arc des cyborgs. Elles sont simplement disposées un peu partout. N’hésitez pas à utiliser la Recherche de Ki en maintenant la touche correspondante pour savoir où se situent les différentes boules de cristal.

Pour invoquer le Dragon Shenron, vous devez d’abord rassembler les 7 dragon ball qui sont disséminées sur les différentes zones du jeu. Pour cela rien de plus facile, il suffit d’observer l’icone d’une zone sur la carte du monde. Si vous voyez une dragon ball sur le côté, c’est que l’une d’elle s’y trouve.

Une fois dans la zone indiquée, ouvrez votre carte et dirigez-vous à l’endroit pointé par l’icone de la dragon ball.

La liste des vœux

Une fois que vous avez les 7 dragon ball, rendez vous dans le menu pour les activer. Vous avez tout d’abord, tous les anciens ennemis rencontrés lors de l’aventure principale, cela vous donnera accès à des quêtes annexes où vous pourrez les affronter dans des versions plus puissantes. La liste ci-dessous :

Je veux affronter Raditz à nouveau !

Je veux affronter Nappa à nouveau !

Je veux affronter Doria à nouveau !

Je veux affronter Zarbon à nouveau !

Je veux encore affronter le Commando Ginyu !

Je veux affronter Apple à nouveau !

Je veux affronter Kiwi à nouveau !

Je veux encore affronter les Cell Juniors !

Je veux que le capitaine Ginyu retrouve son apparence !

Je veux rencontrer le roi Cold et ses hommes !

Je veux encore affronter C-19 et C-20 !

Je veux encore affronter Babidi et ses sbires !

Vous pouvez aussi demander de l’argent, des orbes Z ou des objets très rares. Contrairement aux précédents, il est possible de reformuler ces vœux plusieurs fois :

Je veux être riche ! : 100 000 zenis

Je veux des Orbes Z ! : 10 000 orbes bleues, 10,000 orbes jaunes, 10,000 orbes rouges, et 10 orbes arc-en-ciel

Je veux des objets très rares : Plusieurs plats rares, 5 eaux divines et 5 super eaux divines.

Pour en savoir plus sur le jeu, on vous renvoie à notre guide complet disposant d’une FAQ répondant à de nombreuses questions.