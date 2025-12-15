Le deuxième DLC Dragon Ball Daima pour Dragon Ball Z: Kakarot sortira au premier trimestre 2026

Vegeta ne sera pas le seul mis à l’honneur

Bandai Namco a donné quelques informations concernant ce nouveau DLC Dragon Ball Daima pour Dragon Ball Z: Kakarot, qui donnera notamment accès à un nouveau personnage, qui n’est autre que Vegeta dans sa version « Mini », qui pourra se transformer en Super Saiyan 3. On continuera ici d’explorer le Royaume des Démons avec de nouveaux ennemis à combattre, dont un nouveau boss redoutable, Tamagami. La fin de la bande-annonce tease également l’arrivée d’une certaine transformation pour Goku…

Cependant, Bandai Namco ne veut pas encore donner de date très précise pour ce deuxième DLC. Il se contente de nous dire que cette « partie 2 » sera disponible en jeu durant le premier trimestre de l’année 2026, soit entre janvier et mars prochain, ce qui est certes un peu vague pour le moment.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch