Tomb Raider I-III Remastered est disponible gratuitement sur PC pour une durée limitée

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Le retour de Lara Croft est attendu de pied ferme avec non pas un jeu, mais deux. En attendant des nouvelles de ces nouveaux projets, l’Epic Games Store nous offre une petite dose de nostalgie avec ses jeux gratuits de la semaine, dont l’un d’eux n’est autre que la compilation des premières aventures du personnage culte.

Tomb Raider I-III Remastered

Deux cadeaux ayant pour thème l’aventure

Comme tous les jeudis, l’Epic Games Store nous donne accès à un ou deux jeux à récupérer gratuitement dans son catalogue. Cette semaine, le jeu en question n’est autre que Tomb Raider I-III Remastered. Il s’agit là de remasters des trois premiers épisodes de la saga Tomb Raider, qui améliorent les visuels avec un rendu un peu plus lisse pour les écrans modernes, tout en y ajoutant quelques options de confort qui ne font pas trop de mal (sauf pour les plus nostalgiques, qui se pencheront vers l’expérience de base).

Et cette compilation n’est pas le seul jeu offert de la semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez aussi récupérer le moins connu Down in Bermuda, qui est un jeu d’énigmes avec une jolie direction artistique, qui nous demande d’aider un aventurier à s’échapper du Triangle des Bermudes.

Vous pouvez récupérer ces deux jeux gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 28 mai prochain à 17 heures.

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Jaquette de Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
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Date de sortie : 14/02/2024

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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