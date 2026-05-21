Tomb Raider I-III Remastered est disponible gratuitement sur PC pour une durée limitée

Deux cadeaux ayant pour thème l’aventure

Comme tous les jeudis, l’Epic Games Store nous donne accès à un ou deux jeux à récupérer gratuitement dans son catalogue. Cette semaine, le jeu en question n’est autre que Tomb Raider I-III Remastered. Il s’agit là de remasters des trois premiers épisodes de la saga Tomb Raider, qui améliorent les visuels avec un rendu un peu plus lisse pour les écrans modernes, tout en y ajoutant quelques options de confort qui ne font pas trop de mal (sauf pour les plus nostalgiques, qui se pencheront vers l’expérience de base).

Et cette compilation n’est pas le seul jeu offert de la semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez aussi récupérer le moins connu Down in Bermuda, qui est un jeu d’énigmes avec une jolie direction artistique, qui nous demande d’aider un aventurier à s’échapper du Triangle des Bermudes.

Vous pouvez récupérer ces deux jeux gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 28 mai prochain à 17 heures.