Subnautica 2 continue de cartonner et dépasse les 4 millions de ventes en moins d’une semaine

Krafton boit la tasse

Subnautica 2 vient à peine d’entamer sa période d’accès anticipé, mais le public s’est mobilisé en masse pour l’acheter dès ses premiers jours de commercialisation. On apprend aujourd’hui que le jeu vient de dépasser les 4 millions de copies vendues, et ce en seulement 5 petits jours. Pour un titre qui, rappelons-le, est aussi disponible dans le Xbox Game Pass.

On ignore quelles étaient les prévisions en interne, mais on imagine qu’elles n’étaient pas aussi optimistes. Surtout chez Krafton à vrai dire. L’éditeur avait dans un premier temps effectué une promesse de bonus de 250 millions de dollars si le jeu parvenait à ses objectifs. Une somme qu’il ne s’attendait pas réellement à payer, c’est pourquoi il aurait, selon les fondateurs d’Unknown Worlds, viré ces derniers, avant d’être contraint de réembaucher Ted Gill à la tête du projet en lui laissant les clés du sous-marin. Résultat, l’équipe est parvenue à sortir le jeu comme elle l’avait prévu, et le jeu est pour le moment plébiscité. Le studio a encore quelques mois pour réaliser certains chiffres. Après cela, Krafton sera contractuellement forcé de verser le bonus promis. Un scénario qui devient de plus en plus probable.