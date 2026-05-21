Subnautica 2 continue de cartonner et dépasse les 4 millions de ventes en moins d’une semaine

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Allez savoir si c’est tout le bruit autour du procès entre Krafton et la direction du studio Unknown Worlds qui a permis de rameuter tout ce monde, ou si cette suite était vraiment attendue de pied ferme, mais une chose est sûre : Subnautica 2 est un carton. Le titre a réalisé des chiffres nettement supérieurs à ceux du premier épisode et a vite dépassé la barre des 2 millions d’exemplaires vendus en seulement quelques heures. Voici maintenant qu’il double la mise.

Subnautica 2

Krafton boit la tasse

Subnautica 2 vient à peine d’entamer sa période d’accès anticipé, mais le public s’est mobilisé en masse pour l’acheter dès ses premiers jours de commercialisation. On apprend aujourd’hui que le jeu vient de dépasser les 4 millions de copies vendues, et ce en seulement 5 petits jours. Pour un titre qui, rappelons-le, est aussi disponible dans le Xbox Game Pass.

On ignore quelles étaient les prévisions en interne, mais on imagine qu’elles n’étaient pas aussi optimistes. Surtout chez Krafton à vrai dire. L’éditeur avait dans un premier temps effectué une promesse de bonus de 250 millions de dollars si le jeu parvenait à ses objectifs. Une somme qu’il ne s’attendait pas réellement à payer, c’est pourquoi il aurait, selon les fondateurs d’Unknown Worlds, viré ces derniers, avant d’être contraint de réembaucher Ted Gill à la tête du projet en lui laissant les clés du sous-marin. Résultat, l’équipe est parvenue à sortir le jeu comme elle l’avait prévu, et le jeu est pour le moment plébiscité. Le studio a encore quelques mois pour réaliser certains chiffres. Après cela, Krafton sera contractuellement forcé de verser le bonus promis. Un scénario qui devient de plus en plus probable.

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Jaquette de Subnautica 2
Subnautica 2
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Date de sortie : 14/05/2026

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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