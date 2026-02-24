Kingdom Come Deliverance : Le directeur créatif Daniel Vávra quitte ses fonctions pour se focaliser sur l’adaptation du jeu

Des envies de grand écran

Daniel Vávra va continuer de travailler sur la licence Kingdom Come Deliverance, mais pas en tant que directeur créatif sur un prochain jeu. Il quitte ses fonctions pour se consacrer à une adaptation des jeux sur grand écran, avec un film dont un script est déjà en cours d’écriture selon le site CzechCrunch. Martin Frývaldský, PDG de Warhorse Studios, explique cette décision :

« Depuis quelque temps, nous développons la marque Kingdom Come au-delà des jeux vidéo. Jusqu’à présent, nous étions présents dans les bandes dessinées, les concerts et le tourisme, mais c’est le cinéma qui nous a le plus séduits. C’est pourquoi Dan et moi travaillons à son adaptation sur petit ou grand écran. »

S’il cite aussi bien le petit que le grand écran, c’est bien vers les salles de cinéma que semble se diriger Kingdom Come Deliverance :

« Nous constatons un intérêt de la part de l’industrie du cinéma, des négociations sont déjà en cours. Nous ne voulons pas simplement vendre les droits, nous voulons que le film soit conforme à notre vision. »

C’est donc pour cette dernière raison que Daniel Vávra va s’occuper personnellement du projet, ce qui l’éloignera ainsi du développement du prochain jeu du studio. Il fait toujours partie de Warhorse, même si son rôle est très différent et loin du studio. On ignore maintenant qui va vouloir adapter la licence sur grand écran, puisque aucun réalisateur ni aucun studio de cinéma n’est encore rattaché au projet. Mais puisque Hollywood a les yeux rivés sur les adaptations de jeux vidéo, cela ne devrait pas durer longtemps.