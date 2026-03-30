Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance) aurait viré l’un de ses traducteurs au profit de l’IA

Le secteur de la traduction en péril

Pour se protéger, l’ex-employé de Warhorse Studios témoigne sous pseudonyme ici, mais son identité a été vérifiée par les modérateurs Reddit (plateforme sur laquelle il a posté son témoignage) afin de s’assurer d’une partie de ses dires. Celui que l’on appellera donc Max H. aurait travaillé en tant que traducteur tchèque-anglais au sein du studio pendant plus de trois ans, et aurait principalement œuvré sur Kingdom Come Deliverance 2 et ses DLC.

Le 27 mars dernier, il aurait été mis à la porte sans préavis, le studio justifiant son besoin de faire des économies (alors que son dernier jeu est un carton) en supprimant son poste qui était rendu « obsolète » à cause de l’IA :

« Ce fut un choc pour moi, car même si la question de l’utilisation de l’IA pour la traduction avait souvent été abordée par le passé, chose à laquelle j’ai toujours été farouchement opposé, je n’avais jamais envisagé que cela puisse me coûter mon emploi. Bien sûr, j’y avais parfois pensé, mais j’avais naïvement cru que mon travail chez Warhorse Studios était suffisamment apprécié pour que je ne sois pas en danger. »

Il continue en indiquant que l’IA impacte de nombreux métiers au sein de l’industrie. Le domaine de la traduction et de la localisation est en effet l’un des secteurs les plus en danger suite à la démocratisation de l’IA, même si cette dernière est encore trop imparfaite pour reproduire le même niveau que de bons traducteurs. Il y a fort à penser que les témoignages du genre se multiplient dans les mois à venir.