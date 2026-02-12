Sur sa première année, Kingdom Come Deliverance II s’est écoulé à 5 millions d’exemplaires

Sur les traces du premier épisode

Il y a quelques mois, le jeu célébrait ses 4 millions de ventes. Maintenant qu’il a bien profité des fêtes de fin d’année et des périodes de promotions qui vont avec, Kingdom Come Deliverance II atteint les 5 millions de ventes en un an, ce qui n’est pas un mince exploit. Il est désormais à mi-chemin des performances du premier épisode, et on imagine qu’il peut aisément le rattraper en enchaînant les périodes de soldes pour booster ce chiffre.

Une sacrée source de célébration pour Embracer, qui comptait sur ce jeu pour remettre ses finances dans le vert après un dernier trimestre plus morose. Car sur les derniers mois, Embracer compte aussi un semi-échec commercial avec Bob L’Éponge : Les Titans des Marées, dont il dit dans son bilan que les performances ne sont pas celles attendues, malgré de bons retours dans la presse et chez le public. Pour ce dernier trimestre de l’année fiscale, Embracer compte maintenant essentiellement sur la sortie de Reanimal, son titre phare, en plus de Screamer, son jeu de course développé par Milestone.