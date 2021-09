On a passé le mois de septembre à l’attendre, le prochain Nintendo Direct aura lieu demain soir et il devrait être plus que chargé en annonces vu le mystère qui règne toujours sur 2022 au niveau du catalogue Switch.

Le Nintendo Direct d’un nouveau F-Zero et des portages Persona ?

Ce Nintendo Direct sera diffusé à minuit dans la nuit du jeudi au vendredi 24 octobre. Il durera environ 40 minutes et sera majoritairement consacré aux sorties Switch de cet hiver. Mais on suppose que la fameuse nouvelle manette sera présentée puisque la confidentialité du produit auprès de la FCC américaine se termine justement vendredi.

On rappelle que son numéro de série démarre par HAC-043, ce qui rappelle forcément le HAC-042 de la manette sans fil SNES. Il n’est donc pas impossible de voir une nouvelle console être ajoutée au service Nintendo Switch Online mais cela peut aussi tout simplement être le périphérique d’un nouveau jeu à la Nintendo Labo, Ring Fit ou Mario Kart Live.

Côté jeux, forcément on espère revoir la suite de Breath of the Wild, surtout si cela signifie une sortie en début d’année (comme si elle n’était pas déjà chargée…) mais on s’attend plus à du Splatoon 3. On n’imagine pas vraiment un retour de Metroid Prime 4 à quelques jours de la sortie de Dread mais soyons fou, pourquoi pas au moins Bayonetta 3 ?

Pour mieux préparer le TGS ?

L’un des suspenses sera la présence de Super Smash Bros Ultimate et de son dernier DLC. La limite légale pour sa sortie étant décembre, on s’attendait plus à un final lors des Game Awards comme pour Joker ou Séphiroth mais Sakurai et son équipe ont peut-être de l’avance. Sinon, il reste bien quelques personnages à officialiser du côté de Nickelodeon All-Star Brawl en cas de besoin.

On termine avec quelques jeux tiers que l’on pourrait revoir tels que Mario et les Lapins Crétins: Sparks of Hope. On a aussi eu quelques fuites telles que Atelier Sophie 2 ou .hack GU qui devraient logiquement faire leur apparition lors de ce Direct. On ne doute pas qu’il y aura plusieurs annonces japonaises (Klonoa ?) pour que les éditeurs puissent communiquer lors du Tokyo Game Show la semaine prochaine.

Ce nouveau Nintendo Direct sera diffusé sur Youtube et sur Twitch mais si l’horaire est trop tardif pour vous, vous pourrez compter sur nos news et nos résumés dès votre réveil.