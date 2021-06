Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est un jeu de stratégie dans la continuité du précédent volet, Kingdom Battle. Ce jeu tactique allie stratégie au tour par tour et action en temps réel et nous fait retrouver notre joyeuse troupe composé de Mario, Peach ou encore Luigi accompagnés des Lapins Crétins. Ils devront sauver les Sparks, de petites créatures en forme d'étoiles, en faisant notamment face à une terrible créature nommée Cursa.