The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 montre enfin un tout nouveau trailer et sortira en 2022

On ne l’attendait même plus à force de le voir se murer dans le silence même s’il nous avait promis des nouvelles pour cette année, mais The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 (même si ce n’est pas encore son nom officiel) s’est bien montré durant le Nintendo Direct. Et surprise, on a bien eu droit à un premier trailer qui nous montrait la nouvel apparence du monde d’Hyrule.

Un trailer et une promesse

On peut donc voir que le monde ouvert de cette suite sera très différent du premier, dans la mesure où il sera très aérien. Visiblement, Link va devoir voyager entre plusieurs iles célestes, mais ce n’est pas la seule nouveauté, puisque l’on peut voir des fonctionnalités de gameplay étonnante dans cette vidéo, notamment lorsque notre héros « plonge » dans la terre.

Et bonne nouvelle, ou presque. Car oui, il ne fallait pas s’attendre à ce que le jeu sorte cette année, mais Nintendo nous a confirmé que cette suite de Zelda Breath of The Wild sortira en 2022, sans plus de précisions pour le moment.

On imagine que le jeu n’est pas encore tout à fait prêt, mais que Nintendo a tout de même voulu s’assurer de sa présence pour son Nintendo Direct. On espère en apprendre plus sur le jeu rapidement, maintenant que l’on en a vu un peu plus.