Des remaster pour la série Klonoa sont sur les rails si l’on en croit certaines marques déposées

Bandai Namco fait revivre l’espoir de remaster pour la série Klonoa avec plusieurs marques déposées au Japon. Peut-être une annonce au Tokyo Game Show ?

« Encoruu »

Rapporté par Gematsu, Bandai Namco a en effet déposé les noms « Waffuu Encore » et « 1&2 Encore ». Le terme « Encore » est la patte des remaster au sein de la compagnie à l’image de Katamari Damacy Encore pour le remaster de Katamari Damacy Reroll au Japon. « Waffuu » fait référence au gimmick du héros aux longues oreilles. Le « 1&2 » laisserait envisager des remaster pour Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil.

Klonoa est un jeu de plateforme qui a laissé de bon souvenirs aux joueurs PS1 en 1997, il bénéficiera même d’un remake sur Wii en 2008. Par la suite d’autres titres sortiront sur PS2 et Game Boy Advance même si la licence est rapidement tombée dans l’oubli. Des remaster sont donc l’occasion de dénicher un nouveau public en plus de redécouvrir quelques pépites.

Cela ne nous dit pas cependant si la firme annoncera bientôt la nouvelle puisqu’elle avait déjà déposé « Klonoa Encore » en septembre 2019. Peut-être aurons-nous une annonce au Tokyo Game Show qui se tiendra prochainement.